Премьер-министр Саулюс Сквернялис предупредил, что если не удастся найти решений, эта проблема в скорости может превратиться в гуманитарный кризис.
В Польшу на самолете ВВС Литвы отправляются министр иностранных дел Линас Линкявичюс, вице-министр внутренних дел Чесловас Мулма, первый заместитель правительственной канцелярии Дейвидас Матулёнис, глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, сообщил Кабмин.
Много литовцев застряли на границе Польши и Германии, когда Польша закрыла границы для иностранцев, стремясь замедлить распространение вируса COVID-19.
Проезд грузовому транспорту разрешено, однако из-за проверок очередь из фур уже достигает почти 50 км на КПП Кальвария-Будзиско.
С. Сквернялис сказал, что ранее получил обещание польского премьера о том, что для повышения пропускной способности будет открыт еще один КПП В Лаздияй (Огородники).
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