Делегации в ПАСЕ Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии решили покинуть сессию ассамблеи и проконсультироваться с правительствами и парламентами своих стран после возвращения России в ПАСЕ.
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Делегации семи стран заявили, что покидают сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы для консультаций с властями своих стран после полного подтверждения прав российской делегации. Об этом вечером в среду, 26 июня, сообщил украинский депутат Леонид Емец, опубликовав в Facebook текст заявления, подписанного представителями Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии.

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"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами относительно совместных действий в Ассамблее на следующих сессиях", - указывается в документе.

Парламентарии семи стран отметили, что восстановление прав российской делегации "без соблюдения Российской Федерацией многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его Устава". "Этот шаг посылает очень неверный сигнал стране, которая прибегает к вооруженной агрессии, отравлению людей, не соблюдает права своих граждан и не поддерживает, а пытается дестабилизировать демократии во всей Европе", - утверждают авторы документа.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года за аннексию Крыма. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ. В понедельник, 24 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее полномочия были оспорены Грузией и Украиной из-за нарушения норм международного права и регламента. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации безо всяких ограничений.

Deutsche Welle
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