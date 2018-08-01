Депутат заявляет, что не будет участвовать ни в муниципальных выборах, ни в выборах в Сейм в 2020 году, ни в выборах в Европейский парламент. Представитель партии консерваторов говорит, что настало время дать возможности участия в политике следующему поколению.

"Я действительно не буду участвовать. Нигде. Думаю о том, чтобы уйти (из политики - BNS). Пришло время для следующего поколения, долгое время прошло в политике, и я думаю, что самое время уйти (...) Я когда принимал участие в этих выборах (Сейма в 2016 году - BNS), я сразу же сказала своим коллегам, что принимаю участие в выборах в последний раз" - сказала Дегутене BNS во вторник.

Заместитель председателя Сейма, первый заместитель старосты фракции СО-ХДЛ И.Дегутене работает в Сейме с 1996 года. В 2009-2012 годах И.Дегутене занимала пост председателя Сейма.