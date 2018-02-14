Супруга наследника престола Фредерика в пятницу должна была представлять королевскую семью Дании на праздновании столетия восстановления государственности Литвы.

Датский принц-консорт Хенрик, супруг королевы Маргреты II, скончался во вторник после болезни.

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила соболезнования в связи с утратой.

В соболезновании говорится, что "Литва тепло вспоминает визит Королевы и принца Хенрика, состоявшийся в 1992 году, особо ценит поддержку, которую оказало Датское Королевство и личную поддержку королевской семьи восстановившему независимость Литовскому государству".

Рожденная в Австралии Мэри Дональдсон вышла замуж за принца Фредерика - основного будущего кандидата на престол, в 2004 году.