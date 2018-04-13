Президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) и предприниматель Робертас Даргис в пятницу заявил, что не намерен баллотироваться в следующем году на пост президента страны.
Robertas Dargis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Нет, точно не буду баллотироваться", - заявил он журналистам в пятницу после совместного заседания ЛКП и правительства, отвечая на вопрос об участии в выборах.

В сентябре 2017 года Р. Даргис утверждал, что при наличии определенных обстоятельств не исключил бы возможности баллотироваться.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае 2019 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер: не намерен делать политику иммиграции более либеральной (2)

Премьер минситр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...

Киркилас намекнул, кто может стать кандидатом в министры юстиции

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на следующей...

Прогноз выборов президента Литвы: вперед вырвался новый фаворит (140)

Данные декабрьского опроса Spinter tyrimai о том, за кого...

Политика

Даргис не будет баллотироваться в президенты Литвы (2)

Президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП)...

Премьер: не намерен делать политику иммиграции более либеральной (2)

Премьер минситр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...

Премьер: главе Минсельхоза будет сложно работать, но возможно (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...

Киркилас намекнул, кто может стать кандидатом в министры юстиции

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на следующей...

В Литве зарегистрирована Литовская социал-демократическая трудовая партия (6)

В четверг Министерство юстиции зарегистрировало...

TOP новостей

Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (16)

Несмотря на то, что действующая в Литве система...

Эксперты: в этом году из Литвы эмигрируют 44 000 человек (21)

Эксперты прогнозируют, что в этом году волна эмиграции...

Еще один шаг "крестьян": борьба с сексуальной зависимостью (25)

"Крестьяне", объявившие войну алкоголизму, делают еще...

За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (19)

После затянувшегося и быстрого роста цен можно...

Naujoji Vilnia Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos

Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (22)

На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...