"Нет, точно не буду баллотироваться", - заявил он журналистам в пятницу после совместного заседания ЛКП и правительства, отвечая на вопрос об участии в выборах.
В сентябре 2017 года Р. Даргис утверждал, что при наличии определенных обстоятельств не исключил бы возможности баллотироваться.
Президентские выборы в Литве состоятся в мае 2019 года.
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