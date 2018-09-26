Как сообщила администрация президента, глава государства выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, возглавит дискуссию женщин - мировых лидеров "Экономический рост через полномочия женщин", встретится со вдовой сенатора США Джона Маккейна Синди и передаст ей предназначенную сенатору государственную награду Литвы.
Основная тема дебатов этого года - глобальное лидерство и обязательства "мирного, справедливого и устойчивого общества", по ним планируют выступить 108 глав государств и 46 руководителей правительств.
По словам литовского президента, на фоне растущей военной агрессии, глобального напряжения в торговле, не утихающих военных конфликтов многосторонняя дипломатия переживает кризис.
В своей речи она обещает обратить внимание на необходимость укрепления ООН и других международных организаций, будет акцентировать обязанность каждого государства принять ответственность за сохранение международного права и будущего мира.
В дискуссии о роли женщин примут участие Генсекретарь ООН, президенты Хорватии, Эстонии, Мальты, главы правительств Норвегии и Бангладеш.
Во всем мире женщины в среднем получают зарплату, которая почти на четверть меньше, чем зарплата мужчин. По данным президентской администрации, если бы были устранены дискриминация, барьеры, возникающих из-за разницы полов, мировая экономика пополнилась бы до 2025 года 28 триллионами долларов.
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