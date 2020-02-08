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Депутат Римантас-Йонас Дагис, который раньше был консерватором, а потом социал-демократом, учреждает Христианский союз. 8 февраля в Доме учителя состоялось учредительное заседание партии.
Rimantas Jonas Dagys
Rimantas Jonas Dagys
© DELFI / Kiril Čachovskij

Перед заседанием Дагис сказал, что удалось привлечь больше 2500 человек. Позже уточнили, что партию учреждают 2210 человек.

"Это люди из разных слоев общества, которых объединяют христианские ценности. (…) В партии есть много ученых", – сказал Дагис, которого на съезде выбрали председателем новой партии.

Среди членов партии - два депутата - сам Дагис и Эгидиюс Варейкис. Дагис сказал, что еще не завершилась дискуссия о вступлении в партию со спикером парламента Викторасом Пранцкетисом.

Дагис убежден, что партия без проблем преодолеет 5% барьер.

ru.DELFI.lt
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