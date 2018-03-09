"Мы понимаем стремление польской стороны и необходимость проведения судебной реформы, и если (...) так случится, что попытаются применить ограничивающие средства в отношении Польши, Литвы поддержит Польскую Республику", - заявил журналистам глава литовского правительства Саулюс Сквернялис, принявший в Вильнюсе премьеров Балтийских стран и Польши.

Ему вторил латвийский премьер Марис Кучинскис:"Мы не хотим, чтобы применялись какие-либо взыскания в отношении Польши".

Эстонский премьер Юри Ратас отметил, что вопрос об ограничения права голоса Польши на заседаниях ЕС "даже не может рассматриваться"

"Мы не можем допустить, чтобы это зашло так далеко, поскольку именно путем диалога мы можем выработать в ЕС общую позицию", - сказал эстонский премьер.

Варшава стремится избежать санкций ЕС, польский премьер Матеуш Моравецкий в четверг встретился в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

В Вильнюсе М. Моравецкий отметил, что вручил главе комиссии документ, в котором детально изложены изменения в польской судебной системе.

"Я верю, что в ближайшие несколько месяцев мы сможем убедить наших партнеров по ЕС в том, что эта реформа - возможна", - сказал польский премьер.

В польском законе о Верховном суде предусмотрено снижение возраста судей на пенсию с 70 до 65 лет.

Кроме того, парламенту предоставлено право назначать 15 судей в Национальный судебный совет, который должен будет обеспечивать беспристрастность судов. Ранее членов этого совета выбирали сами судьи.

Инициаторы реформы заявляют, что она поможет польской судебной системе очиститься от судей, работавших в судах до краха коммунистического режима в 1989 году.

Критики же утверждают, что реформа представляет угрозу независимости польской судебной системе.