Временный председатель партии Шарунас Бирутис утверждает, что такой шаг может быть сделан не только по причине шлейфа подозрений, но и для идеологической перестройки.

"Таким образом, могут быть достигнуты две цели. Первая, и очевидно самая важная, позиционирование парии в совершенно четкой политической шкале, поскольку часто Партия труда ориентируется то с совсем левыми, социалистами, хотя при создании названия мысль была совершенно иная, это была партия центристской силы. (...) Кроме того, не следует отрицать, что этот шлейф десятилетнего дела и нынешние дела, которые выросли из прошлого, пусть в них лишь малый эпизод связан с Партией труда, но для людей он ассоциируется с большими нарушениями, уголовной деятельностью. Если думать прагматично, то могут быть разные решения", - сказал в четверг вечером BNS Ш. Бирутис после заседания совета партии.

Летом следующего года состоятся выборы председателя партии, однако, по словам временного руководителя, изменения могут начаться и раньше.

Ш. Бирутис заверил, что партия придерживается позиции о том, что подозреваемый во взяточничестве бывший заместитель председателя Партии труда Витаутас Гапшис не имел полномочий вести переговоры о том, что в обмен на рекламные скидки на телеканалах, принадлежащих концерну MG Baltic , партия будет принимать благоприятные для этой компании решения.

По его словам, большинство членов партии даже не считают, что В. Гапшис действительно получил взятку.

"Большинство даже не согласны с тем, что это взятка, ведь это скидка в 8% в большом пакете ... Конечно, мы не располагаем оперативной информацией, не знаем, какие беседы велись за столом, под столом, где они проходили, а так же кто и что кому-то обещал, но никакие действия партии или фракции не позволяют утверждать, что выполнялись какие-либо обещания", - сказал Ш. Бирутис.

На минувшей неделе Партии труда были предъявлены обвинения в торговле влиянием в крупных размерах и взяточничестве.

Служба спецрасследований сообщила, что В. Гапшис действовавший в пользу Партии труда принял у вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянсиса 12,1 тыс. евро взятки за благоприятные политические решения. На эту сумму была сделана скидка на трансляцию политической рекламы партии на принадлежащих концерну телеканалах.

В этом же деле подозрения предъявлены и Либеральному движению, бывший лидер которого Элигиюс Масюлис и парламентарий Шарунас Густайнис также подозреваются в том, что приняли взятки.