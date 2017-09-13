DELFI удалось получить документ под названием "План работы социал-демократов в оппозиции". В нем моделируется ситуация действий соцдемов, если они покидают правящую коалицию.
Gintautas Paluckas, Vilija Blinkevičiūtė, Rasa Budbergytė
© DELFI / Karolina Pansevič

В документе акцентируется: "Предполагается, что на данный момент важнейшие цели соцдемов следующие: оказывать влияние на политический процесс; заново найти связь между предложениями партии и ожиданиями общества".

В нем сказано, что эти цели могут быть достигнуты, если партия покинет правящую коалицию, где влияние партии ничтожно, и займет позицию конструктивной оппозиции.

"Влияние конструктивной оппозиции растет, если формируется правительство меньшинства или нестабильное правящее большинство. На данный момент нет предпосылок для формирования стабильного большинства с оппозиционными партиями", – сказано в документе.

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Председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас отказался комментировать DELFI этот документ.

"Не буду комментировать. Это документ для внутреннего пользования, мы это обсуждаем на президиуме или на совете", – сказал он.

В документе сказано, что соцдемы - старейшая и самая крупная политическая сила, объединяющая почти 20 000 членов. В нем указано, что на последних выборах в парламент партия получила 17 мандатов, во фракцию привлекли двоих членов Партии труда, создала правящую коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), объединяющую 57 политиков.

В документе указано, что соотношение сил между соцдемами и "крестьянами" в парламенте и правительстве неравное, поэтому соцдемы не могут осуществить свои планы.

В плане сказано, что конструктивная оппозиция может работать двумя способами: предложить помощь правительству меньшинства и поддерживать отдельные инициативы в обмен на поддержку проектов соцдемов.

Поддержку отдельным инициативам "крестьян" в обмен на возможность осуществления установок своей программ на данный момент предлагает лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

В плане соцдемов сказано, что параллельно должна проходить перезагрузка отношений соцдемов с обществом: партия должна пересмотреть свой имидж, включить в команду новых компетентных людей, повернуться к ожиданиям общества, подготовить предложения экспертов к самым застойным сферам: образование, здравоохранение, социальная защита и др.

Об уходе из правящей коалиции соцдемы заговорили в июле. Между тем, их партнеры "крестьяне" о поддержке реформы лесничеств договорились с консерваторами в обмен на возвращения льготного НДС на отопление (в свое время "крестьяне" отвергли аналогичное предложение соцдемов).

Вопрос дальнейшего пребывания в коалиции решают отделения партии. Решение должно быть принято до 20 сентября. Большинство отделений высказались за то, чтобы партия ушла в оппозицию. Между тем депутаты-соцдемы, которые давно работают в парламенте, против ухода в оппозицию, на минувшей неделе они представили меморандум о совместной работе, который хотели подписать с "крестьянами". В нем предлагалось договориться о вехах совместной работы в парламенте.

Неофициально говорили, что меморандум старосты фракций могут подписать 10 сентября, но он все же не был подписан. Соцдемы сообщили, что вопрос меморандума перенесли на 14 сентября.

Совет партии соцдемов решение о дальнейшем пребывании в коалиции должен принять 23 сентября.

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