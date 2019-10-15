"Сейчас мы находимся как бы на полпути между селективным налогообложением недвижимости и всеобщим налогообложением недвижимости. Так что я думаю, что нужно продолжать осторожно делать это, снижая планку не облагающейся налогами недвижимости, однако здесь я вижу определенное запугивание общества", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что нынешнее предложение Министерства финансов снизить не облагающийся налогами уровень для одного жителя страны с 220 тыс. евро до 100 тыс. евро затронет лишь часть владельцев недвижимости.

"Даже само фискальное выражение этого налогового предложения составляет 8 млн евро, это показывает, что налогообложение все же затронет очень небольшую часть людей и эти налоговые счета, именно в данном случае, скорее всего, получат те, кто владеет недвижимостью более высокой стоимости, то есть, по своей социальной направленности этот налог действует не против социальной солидарности, а в направлении социальной солидарности", – сказал Г. Науседа.

Минфин подсчитал, что дополнительные поступления от налога на недвижимость в госбюджет составят около 8 млн евро, а поступления в бюджеты самоуправлений – около 1,2 млн евро в год. По мнению Минфина, после реализации этой инициативы налог будет платить около 37 тыс. человек, из них около 26 тыс.– в Вильнюсе. Сейчас налог на недвижимость платит около 3,5 тыс. человек.

Выхлопы и роскошь

Президент также призвал связать налог на автомобили не только с выхлопами, но и с мощностью или стоимостью автомобиля.

"Понемногу нужно облагать налогом выхлопы (...), но, с другой стороны, нам следует думать и о том, что роскошь тоже можно было бы обложить налогами", – сказал президент на пресс-конференции.

По словам Г. Науседы, привязка налога только к выхлопам не является социально чуткой и "повышает налогообложение тех групп общества, у которых не хватает средств".

"Мы предложили увязать налогообложение выхлопов с мощностью, рабочим объемом (двигателя) или стоимостью автомобиля, что было бы уже больше похоже на налогообложение роскоши или более высокой стоимости", – сказал глава государства.

"Теперь может случиться так, что одной рукой мы намерены предложить меры в социальной политике, которые позволят увеличить доходы нуждающихся людей, а другой рукой будем отнимать у них то, что дали. Не вижу в этом особой логики", – сказал Г. Науседа.

Министерство по вопросам окружающей среды предлагает ввести единовременный налог на автомобильные выхлопы и связать его с количеством выбрасываемой двуокиси углерода. Размер налога мог бы составлять от нескольких десятков евро до 1400 евро. Автомобили на дизельном топливе можно было бы обложить налогом в несколько раз большим, чем налога на бензиновые автомобили.

Министерство предлагает, что налог следует взимать при каждой регистрации автомобиля. Планируется, что налог вступит в силу в начале следующего года. В поясняющем проект документе указано, что в результате этих мер в бюджет будет поступать 29 млн евро в год.

Если закон будет принят, то нынешние владельцы неэкологичных автомобилей не должны будут платить налог. Его будут платить те, что стал владельцем неэкологичного автомобиля с 2020 года.

Банки, торговые сети и другие налоги

Гитанас Науседа заявил, что предложенные правящими новые налоги на банковские активы и для торговых сетей будет оценивать вместе с другими налоговыми инициативами, включая и предложение президентского ведомства снизить на одну пятую льготу акциза на дизельное топливо для земледельцев.

"Мне бы хотелось видеть общий контекст с другими налоговыми инициативами, конкретно с нашей инициативой по поводу дизтоплива (для фермеров – BNS). Было бы, на мой взгляд, не вполне приемлемо и явно даже вредоносно, если бы мы и в дальнейшем не решались снизить льготу для одного из секторов, который и так не может пожаловаться на нехватку льгот, а между тем дополнительно обложили бы налогами два других сектора, которые сегодня никакими особыми привилегиями и льготами не пользуются", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции во вторник.

Он признал, что налогообложение банковских активов и торговых сетей – актуальная проблема, однако сказал, что не хочет говорить об отдельных налогах, "вырывая их из общего контекста".

"И сейчас иногда звучит вполне обоснованная критика, что мы говорим об отдельных предложениях по налогам, не очень связывая их с тем, что намерен сделать в области социальной политики. Возможно, иногда эти вопросы специально разделяются – вот это инициативы по налогам, а это по пенсиям, детским пособиям и др. Это неправильно, потому что тогда рушится вся логика и не видно, почему эти налоговые инициативы вносятся", – объяснил Г. Науседа.

"Они вносятся не потому, что есть мазохистское желание увеличить налогообложение, а потому, чтобы больше внутреннего валового продукта (ВВП) перераспределялось через национальный бюджет и чтобы у нас были определенные финансовые предпосылки для претворения в жизнь государства благосостояния", – добавил он.

Акциз на солярку для фермеров предлагается повысить с 56 евро до 146 евро за 1 тыс. литров. Это позволило бы дополнительно собрать в госбюджет в 2020 году 17 млн евро доходов.

Представитель входящей в правящую коалицию Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Збигнев Единский предлагает обложить налогами имущество банков, уний и прочих кредитных учреждений, превышающее 300 млн евро. Он предлагает обложить это имущество месячным тарифом в размере 0,03% и полагает, .что это позволит госбюджету получать в год около 60 млн евро доходов.

Представителя правящих "крестьян" также предлагают с 2020 года ввести новый налог для торговых сетей. Налог 1% предлагается взимать с месячного оборота торговли, превышающего 2 млн евро (без НДС), что должно увеличить доходы бюджета примерно на 31,9 млн евро в год.