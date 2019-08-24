Весной 2014 года Россия аннексировала Крым, начала войну в Донбассе, ЕС ввел санкции в отношении России, а Литва и другие страны Балтии, озабоченные вопросом безопасности, попросили о помощи НАТО.

На Россию наконец-то взглянули через увеличительное стекло: что делает российская армия, что говорят российские политики, чем занимаются дипломаты этой страны. На полную мощность заработала машина разведки, начались шпионские войны, во время одной из них с Малыгина упала маска.

Именно фамилия Малыгина упоминается в скандале с депутатом парламента Литвы Ириной Розовой, которая не получила доступ к секретной информации. До сих пор такие подозрения ни одному из них не мешали подниматься по карьерной лестнице – Малыгин сейчас хорошо себя чувствует на Мальте, где занимает должность посла, а у Розовой, кажется, все еще есть защита правящих. Что же их связывает?

В своем прощальном письме в апреле 2014 г. Малыгин не забыл поблагодарить глав самоуправлений Западной Литвы, с которыми ему довелось работать, представителей бизнеса, граждан России и соотечественников, живущих в Литве, а также тех литовских друзей, с которыми он общался. Горькие плоды этих связей сейчас пожинает депутат Розова, которая общалась с Малыгиным, несмотря на предупреждение Департамента госбезопасности Литвы.

Сотрудники ДГБ не раз видели Розову с Малыгины, поэтому предупредили ее, но несмотря на это, она продолжала поддерживать контакты с представителями дипведомства РФ. Один из них – Малыгин, по данным ДГБ, был не просто генконсулом, но и офицером СВР.

Официально Малыгина выслали из Литвы, поскольку, по данным Кремля, истек его срок полномочий. Однако в отчете об угрозах нацбезопасности указана реальная причина: офицер СВР Малыгин был выслан из Литвы "за деятельность, идущую вразрез со статусом дипломата".

По данным ДГБ, "пользуясь дипломатическим статусом, Малыгин добивался получения непубличной информации по вопросам внутренней политики Литвы и развития стратегических объектов. Он осуществлял и активные меры воздействия: пытался оказать влияние на политиков западной части Литвы и предпринимателей в контексте политики Литвы в отношении РФ, например, чтобы поддержали позицию России об упрощенном визовом режиме для жителей приграничных районов Литвы и Калининградской области России".

"Политики региона Западной Литвы", – это определение подходит к клайпедчанке Розовой, с которой общался Малыгин. В сентябре 2012 г. он был назначен консулом в Клайпеде и занялся активной деятельностью. В ноябре того же года лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский стал публично намекать, что он склонен работать в новом парламенте, но есть "некоторые нюансы" – он думает о возможности уступить место одному из руководителей Русского альянса (РА) - Розовой.

Розова была знакома с Томашевским и несколько раз даже работала его помощником в Европарламенте. "Некоторые нюансы" скоро обрели реальное очертание – Розова пришла в парламент вместо Томашевского.

Помощь Томашевского и ИАПЛ Розова получила и в 2016 году, когда Томашевский не участвовал в парламентских выборах, чтобы сохранить мандат европарламентария. Розова работала депутатом парламента и раньше - в 2006-2008 гг. Она попала туда по списку союза Партии крестьян и Новой демократии.

Малыгин начал свою дипломатическую карьеру в возрасте 22 лет, еще в советское время, он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). В советское время работал в посольстве СССР в Швеции, где и выучил шведский язык. Позже уже как российский дипломат работал на Кипре, а в 2004-2009 гг. - в Шотландии.

В 2005 г. Малыгин был популярным гостем вечеринок в Эдинбурге, на которые съезжались представители местной власти и такие звезды, как Шон Коннери.

Тогда британцы, по крайней мере публично, не сообщали, что настоящий агент - это не Джеймс Бонд, которого играл Коннери, а Малыгин, работающий на СВР. Только в 2014 г., когда указали, что он является сотрудником СВР и поэтому его выслали из Литвы, шотландские депутаты стали выяснять, чем на самом деле в Эдинбурге занимался Малыгин.

В Литве он тоже времени зря не терял. В апреле 2013 года в Паланге он налаживал контакты с мэром курорта Шарунасом Вайткусом и открыто говорил о том, что его интересует больше всего.

"Хотя в Литве я недавно, всего полгода, но я уже познакомился и с Палангой, и с ее мэром Шарунасом Вайткусом. Должен сказать, что Паланга мне очень нравится, мне всегда приятно приезжать сюда, когда меня приглашают. Мне нравится взгляд предпринимателей и рядовых жителей на Россию и дальнейшие отношения между нашими странами. Они могли бы быть более тесными, если бы приняли соответствующие решения о визовом режиме, которые как курортному городу с богатой культурной жизнью", – сказал Малыгин.

Упомянув, что он ждет от политиков курорта инициативы в деле развития культурных связей и сотрудничества, он прибавил: "Только позовите и мы поможем, чем сможем".

В ноябре того же года, когда в Украине начались первые протесты против власти Виктора Януковича, Малыгина пригласила дирекция Клайпедского порта. Познакомиться с ним хотел тогдашний глава порта Арвидас Вайткус.

Малыгин посетил дирекцию, осмотрел порт во время ознакомительной экскурсии на судне и встретился с членами Литовской ассоциации компаний, отвечающих за перевалку грузов в порту. Гостю рассказали о порте, его деятельности, экономических показателях, проектах по развитию порта, возможностях и мощностях, деятельности работающих в порту компаний, специфике, логистике.

"Наработки и желание сохранить нынешние транзитные перевалочные потоки, и, конечно, стремление привлечь новые транзитные грузы из России и других стран очень важны для порта, региона и всей страны", – сказал тогда Вайткус.

Малыгин ответил на эти слова вежливой улыбкой, а во время ознакомительной поездки тщательно осмотрел литовский порт, в котором через год пришвартуется символ энергетической независимости от России – терминал СПГ Independenc“.

Уже в 2015 году в отчете ДГБ сказано, что Малыгина особенно интересовала непубличная информация о позиция политических партий на президентских выборах, о возможных переменах в правящей коалиции после выборов, о ходе проекта терминала СПГ и его перспективах".

Поэтому Розова была для Малыгина отличной мишенью.

В справке ДГБ спикеру от 2018 года сказано, что в 2011 г. Розова вместе с соратниками по партии активна пыталась вовлечь дипломатов РФ в дело влияния на формирование политических коалиций в горсовете Вильнюсской мэрии.

"ДГБ известно, что с дипломатами РФ говорили о финансовой помощи для предвыборной кампании Русского альянса, для оплаты заказных статей. Также говорили об оплате расходов Розовой на поездки из Клайпеды в Вильнюс на встречи с дипломатами. Стоит отметить, что в таких случаях старались избегать прямых денежных переводов, чтобы не навредить политической карьере Розовой.

В 2012 году с российскими дипломатами, фамилии которых ДГБ известны договаривались о встречах, на которых обсуждали установки предвыборной кампании Русского альянса, прогнозы и результаты выборов.

В разные периоды с дипломатами РФ обсуждали возможности формирования объединяющего нацменьшинства политического объединения на основе РА вместе с ИАПЛ-СХС, обсуждались возможности объединения с Союзом русских Литвы, учреждения Вильнюсского отделения РА", – сказано в документе.

Встречи Розовой с российскими дипломатами были не только конфиденциальными, как, например, в ресторане Stora antis, кафе Kavos ir arbatos namai, несмотря на то, что в вопроснике на получение доступа к секретной информации Розова указала, что не поддерживает контакты с представителями спецслужб и дипломатов третьих стран. То же самое она утверждала и 19 декабря 2017 г.

По данным ДГБ, тесные контакты Розовой с российскими дипломатами доказывает то, что дипломаты поздравляли ее с победами на выборах, с 8 марта и т.д. Розову также приглашали на мероприятия, которые организовывались не в помещениях посольства.

Например, в январе 2014 г. с Томашевским и Малыгиным она участвовала на мероприятии в Клайпеде, посвященном "освобождению Клайпеды в 1945 году". На мероприятии присутствовали и ветераны Второй мировой войны, представители Клайпедской мэрии.

По данным ДГБ, в апреле 2014 года с Розовой встречался сотрудник ДГБ. Ей коротко объяснили методы действия иностранных шпионов, обратили внимание, что чаще всего они прикрываются дипломатическим статусом.

"Розова отметила, что "она читает газеты и понимает, что российские дипломаты могут быть представителями разведки и спецслужб, но она может ответственно заявить, что никакие вопросы с консулами и другими консульскими работниками она не решает, общение ограничивается темами, связанными с вопросом нацменьшинств.

"Розова отметила, что "она читает газеты и понимает, что российские дипломаты могут быть представителями разведки и спецслужб, но она может ответственно заявить, что никакие вопросы с консулами и другими консульскими работниками она не решает, общение ограничивается темами, связанными с вопросом нацменьшинств.

Но, по данным ДГБ, это ложь, секретная информация доказывает, что Розова и после этой беседы поддерживала контакты с представителями российского дипкорпуса", - сказано в документе и отмечено, что Розова пыталась ввести сотрудников ДГБ в заблуждение и получить разрешение на работу с секретными документами.

В апреле 2014 г. Малыгин был выслан из Литвы, но в России он не задержался. Малыгину повезло – вместо наказания за то, что его вычислили, он получил повышение – был назначен послом. И не лишь бы где, а на Мальте, которую открыто стали называть страной, где "отмывают деньги".

С 2014 года там действует программа индивидуальных инвестиций, позволяющая иностранцам по сути за 650 000 евро купить паспорт ЕС.

Для этого надо инвестировать 150 000 евро в облигации правительства, купить недвижимость и паспорт ваш. Такие "новоиспеченные" граждане Мальты могут жить, работать и отчасти заниматься бизнесом в любой стране ЕС.

Европарламент осудил такую политику Мальты еще в 2014 году, заявив, что "гражданство ЕС не может продаваться". Но, несмотря на это, Мальта от своего решения не отказывается – тысячи связанных с Кремлем российских олигархов уже получили гражданство Мальты, а при Малыгине такие паспорта делают дальше.

Выяснять детали этой схемы на Мальте стало опасным делом. Это доказало убийство журналистки Дафне Каруана Галиции, в октябре 2016 года (под ее автомобилем взорвалась бомба). Журналистка открыла схему, показала интересы влиятельных местных деятелей, но это ничего не изменило - паспорта продают и сейчас.

Сам Малыгин на Мальте работает очень активно. Он привлек прямые рейсы авиакомпании Transaero из Москвы, а в последнее время его часто печатают местные СМИ, например, было интервью в издании The Times of Malta, где он оправдывал оккупацию Крыма, смеялся над делом об отравлении Скрипалей, а особенно над украинцами, которых обвинял в том, что это они сбили в 2015 г. самолет Malaysia airlines.

Между тем Москва отомстила Литве за высылку Малыгина и нескольких других дипломатов. Последней каплей стал арест еще одного российского шпиона.

После того как литовская правоохрана в 2015 году арестовала за шпионаж гражданина РФ Николая Филипченко, который пытался завербовать сотрудников ДГБ и через них установить прослушивающее устройство в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте, в России задержали и за шпионаж осудили гражданина Литвы Аристидаса Тамошайтиса. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Филипченко в Литве приговорен к 10.