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Лидер оппозиционного Движения либералов Литвы Виктория Чмилите-Нильсен положительно оценивает результаты первого тура парламентских выборов и надеется, что результаты партии в позитивном смысле скорректирует второй тур выборов в одномандатных округах.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Domantas Pipas

"Я хорошо оцениваю наш результат, оцениваю его положительно, правда, в многомандатном округе, возможно, мы надеялись на лучший результат, но среди одномандатников у нас целых девять представителей, прошедших во второй тур. (...) Поэтому достаточно оптимистично оцениваем свой результат, и, конечно, ждем второго тура, готовимся к нему", – заявила В. Чмилите-Нильсен на пресс-конференции.

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По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Движение либералов в многомандатном округе получило 6,79% голосов избирателей и шесть мандатов. Ее опережает новая Партия свободы с 9,02% голосов и восемью мандатами.

Победу в первом туре выборов в Сейм Литвы одержала оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) c 24,8% голосов и 23 мандатами, на втором месте - правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) с 17,5% голосов и 16 мандатами. Партия труда получила 9,47% голосов и девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия – 9,26% и восемь мандатов.

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места.

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