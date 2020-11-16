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Партнеры по правящей коалиции достигли принципиальных договоренностей о распределении министерств, а все кандидаты будут объявлены одновременно на этой неделе, сообщила в понедельник лидер либералов и председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Tomas Vinickas

"В принципе, мы решили, однако договорились, что слишком рано не будем называть отдельные фамилии, как и распределение областей деятельности, а когда все фамилии и все министерства станут ясны, то они будут обнародованы", - заявила в понедельник утром литовской радиостанции LRT radijas В. Чмилите-Нильсен.

"Одновременно назовем все фамилии министров (...). Может быть так, что до конца этой недели уже обнародуем", - добавила глава Движения либералов.

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В понедельник В. Чмилите-Нильсен в Сейме подтвердила журналистам, что "предварительные переговоры уже завершены" и ожидается ответ от президента.

"Сферы ответственности мы поделили между тремя партиями, предварительные переговоры завершены. Сейчас мы ждем ответа от президента", - сказала председатель Сейма.

По договоренности в коалиции, консерваторы делегируют премьер-министра Ингриду Шимоните и девять министров, у Партии свободы будет три министра, а получившее пост председателя Сейма Движение либералов делегирует двух министров.

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