Чмилите-Нильсен: мы хотим три министерства и пост спикера

Движение либералов получили на выборах 13 мандатов.
"Посты, которые мы хотели бы получить, связаны с приоритетами нашей программы", – сказала лидер либералов.
Ее заместитель Эдита Рудялене уточнила, что кандидат в спикеры - Чмилите-Нильсен.
Сама Чмилите-Нильсен отметила, что либералы хотели бы перенять те работы, которые сейчас забуксовали.
"Это система здравоохранения, которая становится все сложнее, и конечно же оценка нашего финансового здоровья", – продолжила она.
Чмилите-Нильсен назвала четыре приоритета.
"Во-первых, это стабильность налоговой базы и постепенный ее пересмотр. Наша цель - отказ от ненужных налогов и, быть может, снижение тех, которые оставили бы в карманах у людей больше денег.
Еще одна сфера - образование. Во время предвыборной кампании я много говорила о том, что надо договориться о существенных переменах. Надо вернуться к национальному соглашению. Важно увеличивать финансирование, которое получит каждый школьник и студент.
Третья сфера - охрана окружающей среды, четвертая – политика регионов", – сказала она.
Депутат Симонас Гентвилас на пресс-конференции сказал, что если он станет министром охраны окружающей среды, то изменит действующий сейчас налог на регистрацию автомобилей.
"Он оставляет малоимущих граждан один на один с загрязняющими природу автомобилями. Он порочно разработан. (…) Что касается налоговой политики, то либералы выступают за снижение налогов, за исключением налогов на загрязнение природы. Надо говорить о том, что их можно избежать, если жить правильно. Мы должны побудить жителей к принятию экологических решений", – сказал он.
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