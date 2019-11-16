В этом году членам Сейма и сопровождающим их лицам на командировки было выделено 472 тысячи евро.
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85% расходов на поездки уже потрачено. Делегации Сейма в международных парламентских организациях и ассамблеях получают наибольшую сумму финансирования - 156 000 евро.

На втором месте - 70 000 евро было выделено для участия комитетов Сейма в парламентских заседаниях председательства Совета ЕС и ЕП. И третье - главы Сейма, на чьи бизнес-поездки в этом году было выделено 60 тысяч евро. Аналогичная сумма (57 тысяч евро) была также выделена парламентской дипломатии в целом.

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Парламентским комитетам в этом году было выделено чуть более 40 000 евро. Комитет по иностранным делам получил наибольшую часть этой суммы - 5 тысяч евро, а Комитет по европейским делам получил наименьшую - 200 евро.

Кроме того, более 56 000 евро было выделено на непредвиденные поездки.

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