Члены ПКНБО просят официально ответить, "известно ли ДГБ об участии депутата Ирины Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеей православия в Тбилиси 20-21 июня, во время которой провокация члена Российской Думы коммуниста Сергея Гаврилова привела к беспорядкам и протестам в Грузии?".
"Нет ли признаков того, что Кремль использует эту организацию для снижения своей международной изоляции, смягчения международных санкций и как платформу для расширения "русского мира"?" , - вопрошают депутаты.
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