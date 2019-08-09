Члены ПКНБО просят официально ответить, "известно ли ДГБ об участии депутата Ирины Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеей православия в Тбилиси 20-21 июня, во время которой провокация члена Российской Думы коммуниста Сергея Гаврилова привела к беспорядкам и протестам в Грузии?".

"Нет ли признаков того, что Кремль использует эту организацию для снижения своей международной изоляции, смягчения международных санкций и как платформу для расширения "русского мира"?" , - вопрошают депутаты.