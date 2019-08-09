Члены парламентского Комитета по нацбезопасности (ПКНБО) Габриэлюс Ландсбергис, Лауринас Кащюнас, Арвидас Анушаускас обратились в Департамент госбезопасности Литвы в связи с деятельностью депутата Ирины Розовой. Такую реакцию вызвало обращение представителей парламента Грузии и информация о том, что Ирина Розова приняла участие в деятельности Межпарламентской ассамблеей православия (МАП), которая вызвала беспорядки в Грузии. Депутаты просят ДГБ предоставить больше информации об этом.
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Члены ПКНБО просят официально ответить, "известно ли ДГБ об участии депутата Ирины Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеей православия в Тбилиси 20-21 июня, во время которой провокация члена Российской Думы коммуниста Сергея Гаврилова привела к беспорядкам и протестам в Грузии?".

"Нет ли признаков того, что Кремль использует эту организацию для снижения своей международной изоляции, смягчения международных санкций и как платформу для расширения "русского мира"?" , - вопрошают депутаты.

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