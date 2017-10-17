В пятницу накануне заседания совета СПДЛ, на котором должно было состояться голосование по исключению "мятежников" из партии, заявление о выходе вручили три упомянутых члена команды главы МИД Линаса Линкявичюса, подтвердил BNS ответственный секретарь ЛСПД Линас Йонаускас.
Советник министра, бывший член сейма Д.Петрулис сказал BNS, что покинул партию, поскольку остается работать в министерстве.
"Элементарная политическая логика диктует такое решение, не могут быть в правительстве представители оппозиционной партии, поэтому я принял решение уйти", - сказал Д. Пятрулис.
Многолетний член СДПЛ, глава МИД Л.Линкявичюс решение о выходе из партии принял сразу же после решения совета партии об уходе в оппозицию.
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