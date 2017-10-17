В пятницу из Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), покинувшей правящую коалицию с "аграриями", вышли вице-министры иностранных дел Нерис Германас и Дарюс Скусявичюс, советник главы МИД Домас Петрулис, а немного ранее советник министра юстиции Нериюс Юкна.
Linas Linkevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

В пятницу накануне заседания совета СПДЛ, на котором должно было состояться голосование по исключению "мятежников" из партии, заявление о выходе вручили три упомянутых члена команды главы МИД Линаса Линкявичюса, подтвердил BNS ответственный секретарь ЛСПД Линас Йонаускас.

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Советник министра, бывший член сейма Д.Петрулис сказал BNS, что покинул партию, поскольку остается работать в министерстве.

"Элементарная политическая логика диктует такое решение, не могут быть в правительстве представители оппозиционной партии, поэтому я принял решение уйти", - сказал Д. Пятрулис.

Многолетний член СДПЛ, глава МИД Л.Линкявичюс решение о выходе из партии принял сразу же после решения совета партии об уходе в оппозицию.

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