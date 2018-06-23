“Для исправления”, – сказал BNS член президиума партии Витаутас Камблявичюс.
По его словам, 8 членов руководства голосовали за приостановку членства П.Гражулиса, 5 голосовали против.
П.Гражулис участвовал в заседании и, по мнению В.Камблявичюса, вёл себя эмоционально, как всегда.
Руководитель “Порядка и справедливости” Ремигиюс Жемайтайтис в четверг назвал мразью П.Гражулиса, у которого появился внебрачный ребёнок, и предложил лишить его членства в партии.
Он утверждает, что у П.Гражулиса есть и больше внебрачных детей.
“Я думаю, что пришла пора исключить его из партии, потому что любому мужчине непростительно обзывать женщину разнообразными словами, называть торговкой, бездомной и всяко-разно. Никакому мужчине непозволительно повелевать делать аборт и за это предлагать деньги, а после этого ещё и осмеливаться лгать”, – сказал BNS Р.Жемайтайтис.
Политик утверждает, что П.Гражулису следует подать в отставку и в Сейме: “Просто это такой маленький паразит с низким интеллектом, который позорит политиков и Сейм”.
“Кажется, что это не первый его внебрачный ребенок, у него их несколько. Только одним он платил, другим не платил, одна женщина, не вытерпев, уехала в Ирландию с дочерью”, – сказал лидер партии.
П.Гражулис заявление руководителя партии о возможных иных внебрачных детях не комментировал.
В четверг П.Гражулис признал, что этой весной 31-летняя жительница Паланги родила его ребёнка. Женщина заявляет, что политик давил на неё, требуя сделать аборт.
У парламентария и его бывшей жены Раминты есть четверо детей.
Глава МИД Литвы – народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта (45)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Членство П.Гражулиса в партии приостановлено на год (19)
Во время субботнего заседания в Паланге руководство...
Из-за информации ДГБ предприятие LiTak-Tak не получило лицензии на экспорт (2)
Из-за представленной Департаментом государственной...
Суд указал члену сейма В. Бакасу не называть MG Baltic организованной преступной группой (7)
Вильнюсский участковый суд в пятницу запретил члену...
Вице-министра окружающей среды раскритиковали за участие в мероприятии "постсоветских стран" (21)
Вице-министр окружающей среды Мартинас Норбутас...
TOP новостей
Глава МИД Литвы – народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта (45)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Членство П.Гражулиса в партии приостановлено на год (19)
Во время субботнего заседания в Паланге руководство...
В Гродно БМП раздавила легковой автомобиль: жизнь водителя вне опасности (33)
Как сообщает Министерство обороны Беларуси , около 16.30...
Налоговая инспекция: если вы платите 12 евро за жаркое, вам должны принести два килограмма мяса (27)
Желание бизнесменов из Паланги заработать за лето на...