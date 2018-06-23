“Для исправления”, – сказал BNS член президиума партии Витаутас Камблявичюс.

По его словам, 8 членов руководства голосовали за приостановку членства П.Гражулиса, 5 голосовали против.

П.Гражулис участвовал в заседании и, по мнению В.Камблявичюса, вёл себя эмоционально, как всегда.

Руководитель “Порядка и справедливости” Ремигиюс Жемайтайтис в четверг назвал мразью П.Гражулиса, у которого появился внебрачный ребёнок, и предложил лишить его членства в партии.

Он утверждает, что у П.Гражулиса есть и больше внебрачных детей.

“Я думаю, что пришла пора исключить его из партии, потому что любому мужчине непростительно обзывать женщину разнообразными словами, называть торговкой, бездомной и всяко-разно. Никакому мужчине непозволительно повелевать делать аборт и за это предлагать деньги, а после этого ещё и осмеливаться лгать”, – сказал BNS Р.Жемайтайтис.

Политик утверждает, что П.Гражулису следует подать в отставку и в Сейме: “Просто это такой маленький паразит с низким интеллектом, который позорит политиков и Сейм”.

“Кажется, что это не первый его внебрачный ребенок, у него их несколько. Только одним он платил, другим не платил, одна женщина, не вытерпев, уехала в Ирландию с дочерью”, – сказал лидер партии.

П.Гражулис заявление руководителя партии о возможных иных внебрачных детях не комментировал.

В четверг П.Гражулис признал, что этой весной 31-летняя жительница Паланги родила его ребёнка. Женщина заявляет, что политик давил на неё, требуя сделать аборт.

У парламентария и его бывшей жены Раминты есть четверо детей.