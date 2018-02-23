Об этом сообщила фракция партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДМ).

Он говорит, что отказывается от мандата потому, что с нынешними правящими "крестьянами" в парламенте "конструктивная работа невозможна".

"Трудно понять, почему предложенные мной и другими моими коллегами поправки к закону, законопроекты и другие конструктивные предложения встречаются равнодушно, а зачастую и открыто враждебно. Надежды, которые питали многие перед выборами в Сейм, о том, что принадлежность к конкретной партии не станет тормозом для принятия наиболее полезных для общества решений, совершенно не оправдались", - сказал парламентарий для пресс-релиза.

"Я убежден, что поскольку не могу результативно выполнять свои как члена парламента Литвы обещания избирателям, личный вклад в создание Литвы, как получающего все большую известность благодаря инновациям государства, я буду конструктивно реализовывать другими путями - помогая развивать стартапы в сферах высоких технологий и финансовых услуг, создавая новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, которые будут создавать будущее Литвы и всего мира, занимаясь общественной деятельностью и активно участвуя в дальнейшей деятельности СО - ХДЛ", - заявил Т. Лангайтис.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал BNS, что Т. Лангайтису, скорее всего, пришлось выбирать между бизнесом и политикой, и политика проиграла.

"Я узнал об этом немногим ранее, чем это стало достоянием общественности, и я понял, что интересы бывшего члена Сейма, видимо, находятся в другой плоскости, и совместить их с общественными не получится. На мой взгляд, это связано с бизнес-проектами, которые начались, возможно, еще до политики, и приходится четко выбирать, продолжать ли заниматься ими, и политика проиграла", - сказал BNS Г. Ландсбергис.

На вопрос, как он расценивает такой шаг Т. Лангайтиса, глава партии ответил, что отказывающийся от мандата коллега избран по списку, в Сейме его заменит следующий за ним в списке представитель консерваторов, бывший мэр Каунаса Андрюс Купчинскас.

"Это не человек, избранный в одномандатном округе, так что я очень отрицательно отношусь к такому шагу (...) Но, если смотреть с точки зрения ответственности, то я не рекомендовал бы (так поступать - BNS), если бы меня кто-то спросил", - сказал Г. Ландсбергис.

Т. Лангайтис до избрания в Сейм работал в областях инвестиционного банковского дела, венчурного капитала, технологических стартапов.