"Будет расследование, я думаю, что оно будет объективным, я предоставлю все данные", – сказала депутат во вторник журналистам в Сейме.

Во вторник по представлению Сейм одобрил начало расследования связей Ирины Розовой с российскими дипломатами и действий политиков, располагавших информацией об этом.

За то, чтобы на правах временной комиссии Комитету на национальной безопасности и обороне (КНБО) было поручено провести парламентское расследование, во вторник в первом чтении проголосовали 77 членов сейма, "против" были четверо, и 12 воздержались.

"Полагаю, что комиссия все выяснит", – добавила во вторник И. Розова.

Депутат утверждает, что на ее работу не влиял документ Департамента госбезопасности (ДГБ), в котором предлагалось не предоставлять ей доступа к секретной информации.

"Не было никаких действий, что связано со мной. Пришла справка, и точка. Я могла с ней ознакомиться и продолжать свою работу. Этот доступ к секретным документам не требуется мне в моей работе в сейме, поэтому я просто могла продолжать свою работу", – утверждает политик.

В среду она обещает провести пресс-конференцию и представить свою оценку утверждений, указанных в справке ДГБ.

За то, чтобы на правах временной комиссии Комитету на национальной безопасности и обороне (КНБО) было поручено провести парламентское расследование, во вторник в первом чтении проголосовали 77 членов сейма, "против" были четверо, и 12 воздержались.

Далее этот вопрос рассмотрит НКБО, а окончательное решение примет Сейм. Для этого потребуется еще два голосования.

Сейм делал перерыв в рассмотрении этого вопроса, поскольку представители оппозиции выразили беспокойство по поводу, что желание правящих выяснить не только действия И. Розовой, но и о действиях политиков, располагавших этими материалами, может стать орудием политической расправы и затмят расследование возможной угрозы национальной безопасности.

Провести расследование действий и связей И. Розовой предлагает Сейму КНБО, сам же он и хочет провести расследование. В проекте намечается завершить работу до 6 ноября.

Комитет должен ответить, достаточно ли для начала импичмента факта, что И. Розова, возможно, пыталась скрыть связи с российскими дипломатами и ввести в заблуждение сотрудников ДГБ, чтобы получить разрешение на работу с секретной информацией.

Комитет, вероятно, займется и выяснением того, какие решения по информации ДГБ о И. Розовой принял Викторас Пранцкетис и ознакомившиеся с материалами члены Сейма, были ли эти решения "своевременными и надлежащими для устранения рисков или угроз нацбезопасности".

Президент одобряет

Президент Литвы Гитанас Науседа одобряет инициативу провести парламентское расследование связей депутата Ирины Розовой с Россией.

Глава государства сказал, что есть достаточные основания для начала расследования, а парламент должен обеспечить, чтобы в Сейме не было нелояльных к государству людей.

"Обязательно следует расследовать, поскольку такие вещи мы должны расследовать до конца, и это, возможно, одна из тех сфер, где парламентский контроль, парламентская комиссия действительно себя оправдывают", – сказал Г. Науседа журналистам в воинской части в Рукле.

"Это должно быть сделано на высочайшем уровне ответственности, ведь мы не можем позволить себе роскошь иметь не совсем лояльных государству людей в сейме, если дела обстоят именно так. Но это должно быть доказано, прежде всего, права человека", – сказал президент.

"Нет дыма без огня. Далеко не против каждого члена Сейма начинаются такие расследования. В данном случае оснований для расследования достаточно, и я считаю, что это должно быть сделано, но это вопрос выбора сейма, и я думаю, что они сами прекрасно примут все решения", – сказал Г. Науседа.

Президент Литвы также призвал опубликовать информацию о том, каким членам Сейма запрещено работать с секретной информацией.

"Вероятно, мы не должны скрывать информацию о том, какому члену сейма запрещено работать с секретной информацией", – сказал президент.

Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.

По информации ДГБ, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности объединения Альянса русских и Избирательной акции поляков Литвы в одну политическую силу.

По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генконсулом РФ Владимиром Малыгиным.

Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.