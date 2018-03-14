"Единственный путь распустить Сейм этого созыва - организовать за три месяца парламентские выборы. Другого пути нет", - завила в среду вице-спикер парламента, консерватор Ирена Дегутене.
Идею досрочных выборов поддерживают консерваторы, либералы, представители партии "Порядок и справедливость" и социал-демократы.
Так они отреагировали на состоявшийся во вторник в Сейме процесс импичмента депутату Миндаугасу Бастису, когда некоторые члены Сейма фотографировали свои бюллетени, а позднее их публиковали.
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