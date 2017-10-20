Об этом он заявил после того, как социал-демократ Миндаугас Бастис принял решение не работать ни одной из фракций социал-демократов, сообщает BNS.

"Сейчас у фракции нет того седьмого члена, поэтому, в таком случае, несомненно, мы уйдем в Смешанную группу членов Сейма, где будем составлять большинство", - пояснил BNS Г. Палуцкас.

Он сказал, что сейчас ведутся переговоры о присоединении с несколькими представителями отколовшихся социал-демократов и предупредил, что переговоры затянутся на "несколько дней или неделю".

"Что касается фракции - мы ищем седьмого человека, чтобы ее сформировать. Как я заявлял не раз, у социал-демократической партии будет фракция. И если ценой этого будет поддержка Миндаугаса Бастиса, его временное пребывание в Смешанной группе - такую цену мы готовы принять", – заверил лидер СДПЛ.

Согласно уставу Сейма, отдельную парламентскую фракцию могут сформировать минимум 7 депутатов.

Не подчинившихся решению партии о выходе из коалиции с "крестьянами" десять депутатов: бывший руководители партии Альгирдас Буткявичюс, Гедиминас Киркилас, а также Юозас Бернатонис, Ирена Шяулене, Линас Линкявичюс, Андрюс Палёнис, Риманте Шалашявичюте, Римантас Синкявичюс, Антанас Винкус и Артурас Скарджюс. В этой группе достаточно депутатов для формирования фракции.

Другую часть соцдемов состоит из шести не подчинившихся воле партии парламентариев: это Раминта Поповене, Раса Будбергите, Юозас Олекас, Альгимантас Саламакинас, Юлюс Сабатускас и Альгирдас Сисас.

В начале сентября Сейм Литвы начал процесс импичмента в отношении представителя фракции социал-демократов Миндаугаса Бастиса из-за его связей с лицами, работающими в пользу России.

Сейм утвердил вывод комиссии по импичменту о том, что Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, "нечестно предоставлял" Департаменту госбезопасности (ДГБ) и парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) "разные показания и объяснения относительно того, знал ли он о работе Воейко в КГБ", посредничал при организации непубличных встреч представителей "Росатома" в руководителями органов государственной власти Литвы. Депутат называет эти обвинения необоснованными.