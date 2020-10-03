Решение было принято в сентябре, информировало BNS Министерство юстиции.

Союз русских Литвы не предоставляет Минюсту данные о количестве членов партии с октября 2019 года. До этого сообщалось о 2104 членах.

Согласно закону, если партия в течение года два раза подряд не предоставляет данные о членах партии Минюсту, тот уведомляет об этом Центр регистра, а центр в упрощенном порядке инициирует процесс ликвидации партии.

"Ликвидация длится год, если партия не обратится в суд. Потом Центр регистра вычеркивает партию из регистра юридических лиц", – сказано в комментарии Минюста.

Союз русских Литвы возглавляет член вильнюсского горсовета Сергей Дмитриев. С ним BNS связаться не удалось.

Его сестра, бывший активный член партии, сейчас общественный деятель Лариса Дмитриева в пятницу сказала BNS, что Союз русских не планирует исчезать с политической карты Литвы.

"Русские из Литвы не исчезли", – сказала она.

По ее словам, сейчас в партии нет необходимых 2000 членов.

"Сама партия есть, только некоторые ее члены умерли, сейчас надо обновиться. (...) Тут нет никакой спешки, ведь наша партия в парламентских выборах не участвует", – сказала она.

По словам Дмитриевой, Центр регистра должен информировать партию о своих действиях, а она предпримет все необходимое для того, чтобы остаться.

"Пока есть возможность иметь национальную партию, пока в муниципальных выборах могут участвовать те люди, которые сюда приезжают – приезжает много белорусов, и украинцев – то почему нет?" – сказала она.

Союз русских Литвы был создан в 1995 году, он заявляет, что представляет русскоязычное население, заботится о их социальной, культурной жизни, образовании, старается сохранить наследие славянской культуры.

По инициативе Центра регистра в 2017 году было ликвидировано 11 партий.