Баллотирующийся в президенты премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает добиваться того, чтобы средняя пенсия по старости в следующем году достигла 400 евро, а "детские" деньги увеличились до 70 евро.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я буду стремиться к тому, чтобы к первому июля следующего года средняя пенсия по старости была бы не менее 400 евро. Если говорить о программе достойной старости, то здесь важно качественное здравоохранение, качественные услуги в регионах", – заявил премьер в четверг, представляя свою предвыборную программу.

Универсальную детскую выплату, по словам Скверняилса, можно будет поднять с 50 до 70 евро, а выплаты на детей в семьях с более низкими доходами можно увеличить дополнительно еще на 20-30 евро.

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По его словам, этих целей можно добиться, работая вместе с правительством, а налоги для этого повышать не потребуется.

"Никакой потребности в повышении налогов нет, пока мы до конца не разрешим вопрос эффективного администрирования налогов и сокращения "теневой" экономики", – сказал Сквернялис.

К концу строка полномочий он хотел бы добиться, чтобы Литва стала региональным лидером по показателю "самой низкой доли "теневой" экономики и уровня коррупции".

Средний показатель качественной жизни населения, согласно его целям, к концу срока его президентских полномочий должен соответствовать среднему уровню в ЕС.

"Сегодня мы отстаем от этого почти на шесть лет", – сказал он.

Среди своих целей он также указал "не фасадную, не косметическую, а настоящую реальную судебную реформу".

В вопросах внешней политики Сквернялис хотел бы создать "консультационный совет по внешней политике, в том числе были бы приглашены и представители оппозиции, политологи, ученые".

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.

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