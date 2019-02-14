В четверг Сейм Литвы планирует определиться в вопросе объявления референдума о сокращении числа парламентариев с 141 до 121.
© DELFI / Domantas Pipas

Референдум по соответствующей поправке к Конституции Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") предлагает провести во втором туре президентских выборов, 26 мая.

В повестке заседания в четверг намечены все три стадии принятия правового акта – представление, рассмотрение и принятие.

Для того, чтобы этот референдум состоялся 26 мая, постановление о его проведении должно быть принято не позднее 26 марта.

Статьи по теме:
Литовские "крестьяне" инициируют референдум о сокращении числа членов Сейма Литвы  (29)
"Крестьяне" снова хотят предложить сократить число членов Сейма Литвы, на этот раз – до 121  (18)

Сорок "аграриев" предлагают проголосовать на референдуме за формулировку: "Сейм состоит из представителей Народа - 121 члена Сейма, избираемых сроком на четыре года на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права, путем тайного голосования".

Для проведения референдума по этому вопросу "аграрии" собирают и 300 000 подписей. Это другой путь объявить референдум.

Ранее "аграрии" выдвигали поправки о сокращении депутатов до 111, но эта инициатива не нашла поддержки в Сейме.

Сейчас Конституция предусматривает избрание 141 члена Сейма.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Фракцию "крестьян" покинул еще один депутат: Мартинелис ушел к консерваторам (5)

Парламентская фракция Литовского союза крестьян и...

Министр обороны Литвы: осталось мало соглашений, которые бы Россия не нарушила (109)

Осталось мало соглашений, которые бы Россия не...

Cейм Литвы решит, объявлять ли референдум о сокращении числа депутатов до 121 (13)

В четверг Сейм Литвы планирует определиться в...

Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом" (38)

В связи с предстоящим выходом Великобритании из...

Правительство предлагает разрешить регистрацию в Литве европейских партий (5)

Литовское правительство предлагает разрешить в Литве...

TOP новостей

В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок (39)

С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на...

Последний день работы радаров в Литве - водители сорвались с цепи: сотни получат штрафы

В начале этой недели в Литве отключили 139 стационарных...

Regitra: что делать, чтобы не купить угнанный автомобиль (4)

Покупка нового автомобиля, поиск надежного...

Министр обороны Литвы: осталось мало соглашений, которые бы Россия не нарушила (109)

Осталось мало соглашений, которые бы Россия не...

В январе наибольшим был рост рейсов из Литвы в Москву (8)

В этом году сократилось количество рейсов из Литвы в...