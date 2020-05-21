Бывший советник президента Литвы будет баллотироваться в Сейм

Об этом Д. Ульбинайте сообщила в своем профиле в социальной сети "Фейсбук", за место в парламенте она поборется в Дзукийском одномандатном округе.
"Проводя все больше времени с людьми моего края, я вижу, что частная деятельность может подождать, мои знания, идеи и опыт сейчас нужнее здесь и могут послужить Дзукии и всему государству, поскольку для стабилизации жизни требуются быстрые и действенные решения", – написала бывший советник президента.
"Мы вступили в сложный период: кризис здравоохранения сменяется социально-экономическим, затем, скорее всего, последует долговая горячка, а затем потянутся и другие проблемы, не получившие политической воли", – добавила она.
BNS пока не удалось связаться с Д. Ульбинайте, которая в последнее время оказывала консультационные услуги.
С 2009 года она была советником Д. Грибаускайте, в этот период она временно отстранялась от должности, когда суды рассматривали дело о разглашении гостайны. Д. Ульбинайте была оправдана по этому делу.
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