"У меня не было серьезных аргументов для отстаивания политики Литвы. Не знаю, почему было принято решение не выполнить обещание латышам", - говорится в новой книге А. Валёниса "Политические качели".

Как пишет бывший дипломат, во время визита в Литву латвийского премьера Валдиса Домбровскиса в 2009 году "удалось договориться о том, что электроэнергетическая смычка в Швецию пойдет из Клайпеды, а мы в ответ поможем латышам получить от Евросоюза (ЕС) примерно 45 млн евро на укрепление электросетей западной части их страны и совместно на деньги Брюсселя мы будем строить региональный ТСПГ под Ригой".

"Однако мы построили в Клайпеде огромный терминал, мощности которого заметно превышают потребности Латвии, и второй (терминал - ред.) Балтийскому региону уже не нужен (...). Отношения с соседями мы испортили надолго", - пишет А. Валёнис.

По мнению А. Валёниса, игнорирующая интересы латышей энергетическая политика стала ошибкой премьера Андрюса Кубилюса и президента Дали Грибаускайте.

"Превышающий потребности Латвии едва ли не вдвое ТСПГ в будущем станет региональным и окупится, но нужно дождаться, чтобы латыши забыли, что мы им обещали и как мы их обманули", - пишет А. Валёнис.

А. Валёнис был послом Литвы в Латвии в 2008 - 2011 годах. В 2000 - 2006 годах он работал министром иностранных дел Литвы.

Литва и Латвия после длительных споров в 2009 году договорились о том, что электроэнергетическая смычка из Швеции будет проложена в Литву, а не в Латвию. Соответствующее соглашение в апреле 2009 года подписали в Вильнюсе премьеры трех стран Балтии. В распространенном в тот день пресс-релизе литовского правительстве терминал СПГ не упоминается.

Впоследствии Латвия не раз призывала страны Балтии договориться относительно совместного ТСПГ в Риге, который мог бы претендовать на финансирование ЕС, однако такое соглашение не было достигнуто.

Когда Литва стала самостоятельно строить терминал в Клайпеде, латвийское правительство обвинило Литву в подрыве регионального проекта. Впоследствии Латвия блокировала инициативу Литвы о том, чтобы уже действующий в Клайпеде терминал СПГ был признан региональным проектом и получил финансирование из ЕС.

Правительство Литвы утверждает, что клайпедский терминал нужно было возводить срочно, чтобы ликвидировать монополию российского "Газпрома", а переговоры с латышами заметно затянули бы этот проект. По словам литовских представителей, ТСПГ в Клайпеде был существенным аргументом в пользу снижения цены на газпромовский газ для Литвы.