"У меня не было серьезных аргументов для отстаивания политики Литвы. Не знаю, почему было принято решение не выполнить обещание латышам", - говорится в новой книге А. Валёниса "Политические качели".
Как пишет бывший дипломат, во время визита в Литву латвийского премьера Валдиса Домбровскиса в 2009 году "удалось договориться о том, что электроэнергетическая смычка в Швецию пойдет из Клайпеды, а мы в ответ поможем латышам получить от Евросоюза (ЕС) примерно 45 млн евро на укрепление электросетей западной части их страны и совместно на деньги Брюсселя мы будем строить региональный ТСПГ под Ригой".
"Однако мы построили в Клайпеде огромный терминал, мощности которого заметно превышают потребности Латвии, и второй (терминал - ред.) Балтийскому региону уже не нужен (...). Отношения с соседями мы испортили надолго", - пишет А. Валёнис.
По мнению А. Валёниса, игнорирующая интересы латышей энергетическая политика стала ошибкой премьера Андрюса Кубилюса и президента Дали Грибаускайте.
"Превышающий потребности Латвии едва ли не вдвое ТСПГ в будущем станет региональным и окупится, но нужно дождаться, чтобы латыши забыли, что мы им обещали и как мы их обманули", - пишет А. Валёнис.
А. Валёнис был послом Литвы в Латвии в 2008 - 2011 годах. В 2000 - 2006 годах он работал министром иностранных дел Литвы.
Литва и Латвия после длительных споров в 2009 году договорились о том, что электроэнергетическая смычка из Швеции будет проложена в Литву, а не в Латвию. Соответствующее соглашение в апреле 2009 года подписали в Вильнюсе премьеры трех стран Балтии. В распространенном в тот день пресс-релизе литовского правительстве терминал СПГ не упоминается.
Впоследствии Латвия не раз призывала страны Балтии договориться относительно совместного ТСПГ в Риге, который мог бы претендовать на финансирование ЕС, однако такое соглашение не было достигнуто.
Когда Литва стала самостоятельно строить терминал в Клайпеде, латвийское правительство обвинило Литву в подрыве регионального проекта. Впоследствии Латвия блокировала инициативу Литвы о том, чтобы уже действующий в Клайпеде терминал СПГ был признан региональным проектом и получил финансирование из ЕС.
Правительство Литвы утверждает, что клайпедский терминал нужно было возводить срочно, чтобы ликвидировать монополию российского "Газпрома", а переговоры с латышами заметно затянули бы этот проект. По словам литовских представителей, ТСПГ в Клайпеде был существенным аргументом в пользу снижения цены на газпромовский газ для Литвы.
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