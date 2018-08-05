Москва этим летом решила отказать в выдаче виз участникам экспедиции по местам ссылок и заключения литовцев.

"Участники слёта литовских политзаключённых и ссыльных "С Литвой в сердце" требуют, чтобы Российская Федерация отказалась от тенденциозной и ничем не обоснованной оценки деятельности "Миссии Сибирь", не создавала искусственных препятствий и не искала подтекста для торможения этой молодёжной инициативы, а в будущем без ограничений выдавала разрешения на выполнение благородной миссии этой неполитической организации в местах ссылок литовцев", – говорится в принятой во время слёта в Арёгале резолюции.

Россия обосновывает отказ в пропуске участников "Миссии Сибирь" тем, что Литва не уделяет достаточно внимания уходу за находящимися в стране памятниками жертвам Второй мировой войны.

Москва обвиняет Вильнюс в замораживании переговоров о межправительственном соглашении, которое регламентировало бы этот уход.

Участники слёта бывших политзаключённых и ссыльных заявили, что отказ России в выдаче виз является "необоснованным и непропорциональным".

"Деятельность "Миссии Сибирь" не является политической, – это исключительно гражданская, гуманистическая, общественная инициатива, цель которой – почтить память жертв советских репрессий, ссылок, привести в порядок места их захоронений", – сообщается в резолюции.

"История должна быть сохранена для будущих поколений, её факты нельзя отрицать, даже если это болезненно для одних, а для других – неприемлемо", - говорится в ней.

После того, как Россия отказалась выдавать визы, впервые с момента ее создания в 2006 году "Миссия Сибирь" отправилась в Казахстан.

Около 20 тысяч литовцев могли отбывать заключение в лагере Карлаг в Казахстане. До сих пор здесь насчитывается около 5 тысяч литовцев, большинство из них - ссыльные или бывшие политзаключенные.

После советской оккупации Литвы в 1940 - 1953 годах из Литвы было депортировано около 130 тысяч человек.

Просят Витиса на площади Лукишкес

В другой резолюции участники слёта призвали установить памятник Витису на столичной площади Лукишкес.

Скульптура "Воин свободы" в июле была открыта в Каунасе, поскольку инициаторы этого памятника не победили в конкурсе на воздвижкение его на площади Лукишкес в Вильнюсе.

Вместо его в столице должен быть построен напоминающий партизанский бункер памятник.

В соответствии с резолюцией, принятой на митинге в Ариогале, площадь Лукишкес всегда "приводилась в порялок хаотично, а для установки скульптуры Витиса постоянно создаются фиктивные препятствия".

"Бывшие политические заключенные, ссыльные и партизаны, а также все борцы за свободу Литвы и защитники, во время празднования 100-летия восстановления литовского государства так и не смогли порадоваться установленному на площади Лукишкес символу государственности - Витису", - говорится в документе.

Участники слёта также призвали "Министерство культуры, Вильнюсское городское самоуправление и руководителей правящих фракций в Сейме взять на себя ответственность за теперешнее состояние площади Лукишкес".

Скульптура Витиса была открыта 5 июля близ Каунасского замка.

В следующем году на площади Лукишкес должен быть создан "Холм свободы" работы скульптора Андрюса Лабашаускаса.