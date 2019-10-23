Его супруга Катерина, уроженка Украины, родила дочь на прошлой неделе.

Премьер Салуюс Сквернялис отпустил министра в отпуск с 22 октября по 20 ноября.

У пары, заключившей брак в 2014 году, также есть трехлетний сын.

С 23 по 25 октября министра экономики будет заменять министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, а с 28 октября – министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Отпуск В. Синкявичюса продлится почти до начала работы в Еврокомиссии. Если Европарламент утвердит состав новой комиссии, то он приступит к работе 1 декабря – на месяц позднее, чем планировалось.

Представитель Литвы в ЕК будет отвечать за вопросы окружающей среды и водных ресурсов.