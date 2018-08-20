В понедельник правительственная комиссия будет рассматривать предложения о будущем судна-терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, при этом международные эксперты утверждают, что Литве было бы более выгодно выкупить судно-хранилище Independence.
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

"Комиссия по развитию экономической инфраструктуры рассмотрит предложения по обеспечению наиболее эффективного долгосрочного импорта СПГ с технической и экономической точек зрения. Эта комиссия внесла проект долгосрочного обеспечения Литвы поставами СПГ в портфель правительственных стратегических проектов", - сказала BNS представитель по связям с общественностью министра энергетики Аурелия Верницкайте.

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Министр Жигимантас Вайчюнас ранее заявлял BNS, что окончательное решение по терминалу будет принято еще в этом году.

По данным неофициальных источников, судно должно быть выкуплено. Однако ни премьер Саулюс Сквернялис, ни Ж. Вайчюнас ранее не могли раскрыть BNS, какой вариант будет избран.

Представленное в апреле исследование Poyry Management Consulting показало, что наибольшую выгоду Литва получит от выкупа судна СПГ, немногим меньше – от продления договора аренды еще на 20 лет.

Литва ищет способы сокращения расходов на содержание терминала, которые в 2018 году составят около 86 млн евро.

За аренду судна-хранилища СПГ Klaipedos nafta за 10 лет заплатит 689 млн долларов (около 557 млн евро). Выкуп судна обойдется в сумму от 121 млн евро до 160 млн евро. Однако сумма выкупа судна, указанная в договоре с норвежской компанией Hoegh LNG, является конфиденциальной информацией.

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