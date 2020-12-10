aA
Будущий министр экономики Литвы, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте заявила, что новое правительство должно рассмотреть просьбу белорусской оппозиции о введении санкций в отношении государственного предприятия "Беларуськалий", по причине репрессий в отношении работников, которые поддерживают оппозицию.
Будущая глава Минэкономики Литвы обещает рассмотреть санкции в отношении "Беларуськалия"
© DELFI / Josvydas Elinskas

Политик утверждает, что возможные краткосрочные политические убытки не должны перевешивать вопросы прав человека, а давление может способствовать краху режима Александра Лукашенко.

"Я думаю, что следует рассмотреть. Сначала, когда были сфальсифицированы выборы в Беларуси и начались репрессии, я сказала, что, невзирая на краткосрочные собственные экономические интересы, следует помочь тем людям, и экономические санкции могут стать оружием, которое действует", – заявила в четверг BNS А. Армонайте.

Статьи по теме:
Тихановская призывает Литву ввести санкции в отношении "Беларуськалия"  (126)
"Беларуськалий" уволил почти 50 сотрудников за участие в стачках  (29)

"Я считаю, что этот вопрос стоит рассмотреть. Я не могу комментировать конкретную модель, следует все оценить", – сказала она.

"Есть вопросы прав человека, которые являются ценностными и важными, есть и экономические интересы, которые являются краткосрочными. Да, это может иметь негативные последствия для экономики Литвы, но это может оказать негативное влияние и на белорусский режим", – добавила она.

Между тем, назначенный министром иностранных дел лидер Союза Отечества Литвы-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что у Литвы нет возможности вводить односторонние экономические санкции. По его словам, это может сделать только Евросоюз.

"В данный момент в ЕС уже идет дискуссия о третьем пакете санкций, в котором ожидаются возможные санкции в отношении предпринимателей и компаний, финансирующих режим", – комментировал BNS политик.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала правительство Литвы рассмотреть санкции в отношении производителя удобрений "Беларуськалий", если это государственное белорусское предприятие и далее будет преследовать своих работников за протесты против режима Александра Лукашенко.

"Беларуськалий" пользуется литовскими железными дорогами и Клайпедским морским портом для экспорта собственной продукции. Норвежская компания Yara недавно предупредила, что может ограничить закупки удобрений у "Беларуськалия" по причинам репрессий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Профессор рассказал о самой молодой жертве коронавируса в Литве (15)

Коронавирус унес жизнь 27-летнего мужчины. Человек...

Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (76)

В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...

Бизнес как в лихие 90-ые: на берегу одного из красивейших озер Литвы предлагают участки земли, которых пока нет (14)

Бизнес как в лихие 90-ые. Кажется, такая ситуация...

Президент Литвы призывает жителей добровольно соблюдать более строгие ограничения (25)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...

ВРИО главы Минздрава Литвы от бессилья опускает руки: кажется мы хотим уничтожить себя (28)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига ,...