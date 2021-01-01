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Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене обратились с новогодним поздравлением к жителям Литвы, в котором пожелали счастья и исполнения желаний каждой семье, веры в себя и государство.
G. Nausėda ir ponia Diana
G. Nausėda ir ponia Diana
© Organizacijos nuotr.

"Дорогие жители Литвы!

Смена года всегда побуждает нас осмыслить пройденный путь и приподнять завесу будущего. Именно там – наши надежды и планы. Верю, что в наступающем 2021 году мы сделаем большой шаг вперед в создании более "зеленой", инновационной, единодушной и сплоченной Литвы. Убежден, что в 2021-ом о пандемии мы будем больше говорить в мажорных, а не минорных тонах.

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Не будем забывать, что государство начинается с человека. Процветающую страну могут создавать только свободные, достойные и уверенные в себе люди. Желаю счастья и исполнения желаний каждой семье!

Верьте в себя и в государство! Будем вместе – и маленькие, и большие – набираться сил! Пусть новый 2021 год станет нашим общим, мощным и креативным началом нового десятилетия. Будьте счастливы!

Счастливого Нового года!"

G. Nausėda ir ponia Diana
G. Nausėda ir ponia Diana
© Organizacijos nuotr.

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