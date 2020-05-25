Будет подписан меморандум об отказе от снижения зарплат

Президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Данас Арлаускас на прошлой неделе сказал BNS, что этим меморандумом работодатели возьмут на себя обязательство не снижать зарплаты из-за снижения налогов.

Меморандум подпишут ассоциации Infobalt, Investors’ Forum, Литовская конфедерация работодателей, Литовская конфедерация промышленников, Ассоциация торгово-промышленных палат Литвы и профсоюзы Solidarumas и Sandrauga.

Меморандум решила не подписывать Литовская конфедерация профсоюзов. По словам ее председателя Инги Ругинене, в соглашении нет реальных обязательств работодателей.

Г. Науседа в понедельник обсудит свое предложение и с премьером Саулюсом Сквернялисом. Как сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, на встрече будут обсуждаться и меры стимулирования экономики, а также пакет законов об электронных сборах.

Президент предлагает сейму временно, до конца года снизить ПН с 20% до 15% применительно к доходам в размере до трех средних зарплат, а также ускорить увеличение ННУД на 50 евро.

Минфин и премьер не согласны со снижением ПН. Как утверждает Минфин, вполне вероятно, что часть работодателей будет использовать снижение ПН как средство ликвидности - на столько же снизит зарплаты до налогов, сохранив такие же доходы "на руки".

Предложения президента обойдутся государству примерно в полмиллиарда евро. Г. Науседа представил эти предложения сейму в минувшую среду, однако сейм пока их не рассматривал.

Правящие "аграрии" скептически относятся к инициативе снижения ПН, в результате чего, по их мнению, самую большую выгоду получат жители с большими доходами. По словам "аграриев", более справедливым в социальном отношении было бы повышение ННУД - они предлагают повысить его на 100 евро.