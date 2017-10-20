Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на полях саммита ЕС в Брюсселе констатировал, что у стран-членов Евросоюза нет достаточного желания поручить ЕК обсуждение с Москвой условий эксплуатации нового газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает в пятницу, 20 октября, независимая онлайн-газета EUObserver.

"Я не думаю, что мы достигнем единодушия по этому вопросу в ближайшие месяцы", - цитирует издание слова Юнкера. При этом глава Еврокомиссии отметил, что довольно много стран выступают за вмешательство на уровне ЕС на фоне опасений по поводу "тактики запугивания", применяемой Россией в сфере энергетики, сообщает DW.

Германия - крупнейшая страна ЕС и конечный пункт нового запланированного газопровода, считает, что Еврокомиссии не следует вмешиваться. ФРГ и ряд государств Северной Европы называют "Северный поток-2" сугубо коммерческим проектом. В то же время Польша и страны Балтии указывают на политический аспект дела, опасаясь усиления влияния Росси на энергетическом рынке.

Юристы Евросоюза пришли к выводу, что обсуждение условий эксплуатации газопровода "Северный поток-2" не входит в компетенцию Еврокомиссии. В экспертном заключении они указали, что ЕК не обладает полномочиями, чтобы требовать переговоров об объекте, находящемся вне территории Европейского Союза.

Как заявила недавно находившаяся с визитом в Литве отвечающая за вопросы конкуренции еврокомиссар Маргрет Вестагер, ЕС не заинтересован в развитии газопровода,но у него нет правовых возможностей остановить этот проект.

Литва считает, что обе нитки "Северного потока" существенно увеличивают зависимость ЕС от российского газа, а также нанесет удар по Украине, как транзитному государству. В Литве полагают, что это не только технический, экономический, но и политический риск. Литва в этом вопросе находит взаимопонимание с Польше и Украиной.

Летом этого года украинский президент Петр Порошенко заявил, что этот газопровод следует рассматривать как "инструмент российской энергетической агрессии" против Украины: "И не только против Украины, но и против всего Европейского Союза".

"Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с "Северным потоком-1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-ом.

Развивающие данный проект компании хотят, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря и пересекал территориальные воды Дании до выхода на Германию.

Ответственный за политику в области климата и энергетику член ЕК Мигель Ариас Каньете недавно заявил, что Nord Stream 2 не соответствует целям энергетической политики ЕС.

Сторонники газопровода говорят, что он позволит снизить цены на газ в Европе.