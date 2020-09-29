Брижит Макрон: я четыре часа осматривала Вильнюс, мне жаль его покидать

Когда визит подошел к концу, Брижит Макрон сказала, что Вильнюс произвел на нее хорошее впечатление и она была рада возможности познакомиться с Литвой. Вместе с Дианой Науседене она посетила музей MO, после чего поблагодарила президента Литвы и его супругу за их благожелательность.

"Я примерно четыре часа осматривала Вильнюс. Это немного, но город произвел на меня хорошее впечатление – барочные храмы, парки, я поднялась на гору, с горы осмотрела правый и левый берега Нерис. Я побывала в Ужупской республике, прочитала ее Конституцию – ощутила большой дух свободы. Мне жаль покидать город. Я счастлива, что смогла познакомиться с Литвой", – сказала Delfi Макрон.

Первые дамы Франции и Литвы общались тет-а-тет. После визита в музей МО Науседене порадовалась, что смогла лично познакомиться с госпожой Макрон.

"Это было особое событие. Очень приятно было лично с ней познакомиться и пообщаться как с человеком. Мы обсудили некоторую деятельность, говорили о влиянии пандемии на социальную жизнь в Литве и Франции, а также – о том, чем занимаются жены президентов. Это была полезная и насыщенная встреча. Я очень рада и надеюсь, что наши связи укрепятся, будут насыщенными и осмысленными", – сказала Науседене.

В конце речи госпожа Макрон сказала, что Науседене обещала ей приехать во Францию.