"Мы чрезвычайно благодарны за солидарность, которую продемонстрировали многие страны Европы и НАТО, и страны в других регионах. Конечно, что относится и к действиям, о которых объявило литовское правительство. Мы крайне благодарны за солидарность литовцев, за сделанные ими заявления и действия, к которым они прибегли", - сказала BNS посол.

Она отметила, что в действиях против грязных денег российских олигархов, к которым прибегает Лондон, будут соблюдаться надлежащие процедуры и принципы правового государства.

"Конечно, если прибегать к таким действиям, то должны соблюдаться надлежащие процедуры и принципы правового государства, поэтому будет начато расследование, самоуправства не будет", - отметила К. Лоуренс.

В интервью BNS дипломат отметила, что британцы уже начинают консультации с литовским бизнесом о том, как будет осуществляться двухсторонняя торговля после выхода Великобритании из Евросоюза.

По словам посла, Brexit также открывает возможности для укрепления двухсторонних связей, с этой целью усиливается потенциал посольства Соединенного Королевства в Литве.