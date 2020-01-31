"Грустно наблюдать за выходом Соединенного Королевства из ЕС, но я надеюсь, что мы останемся близкими друзьями и союзниками", – написал Г. Науседа в пятницу в "Твиттере".
"Мы готовы создать новое амбициозное партнерство и укрепить наше сотрудничество в сферах обороны, безопасности, исследований, торговли и инноваций", – добавил он.
В пятницу Соединенное Королевство покидает ЕС после длившейся более четырех десятилетий экономической, политической и правовой интеграции.
По меньшей мере, до конца 2020 года отношения между Великобританией и ЕС не будут меняться по причине переходного периода, во время которого намечается согласовать условия будущего партнерства.
На предстоящих переговорах Литвы намерена уделить большое внимание обеспечению прав своих граждан, проживающих в Великобритании.
По последним данным британского правительства, сейчас почти 140 тыс. гражданам Литвы предоставлен статус постоянного жителя.
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