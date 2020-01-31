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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что грустит в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза, но надеется на сохранение тесных связей.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Грустно наблюдать за выходом Соединенного Королевства из ЕС, но я надеюсь, что мы останемся близкими друзьями и союзниками", – написал Г. Науседа в пятницу в "Твиттере".

"Мы готовы создать новое амбициозное партнерство и укрепить наше сотрудничество в сферах обороны, безопасности, исследований, торговли и инноваций", – добавил он.

В пятницу Соединенное Королевство покидает ЕС после длившейся более четырех десятилетий экономической, политической и правовой интеграции.

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По меньшей мере, до конца 2020 года отношения между Великобританией и ЕС не будут меняться по причине переходного периода, во время которого намечается согласовать условия будущего партнерства.

На предстоящих переговорах Литвы намерена уделить большое внимание обеспечению прав своих граждан, проживающих в Великобритании.

По последним данным британского правительства, сейчас почти 140 тыс. гражданам Литвы предоставлен статус постоянного жителя.

ru.DELFI.lt
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