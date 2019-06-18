Борьба за один из высших постов в ЕС: будущее Грибаускайте определят пять неизвестных

Позиции в Европейском союзе станут ясными только тогда, когда выяснятся кандидаты на все высшие посты - это большая политическая игра с пятью неизвестными, где решения в одном месте будут определять решения относительно других.

В понедельник автор портала Politico.eu, эксперт кузницы идей "Друзья Европы" Пол Тейлор написал: "Европейскому союзу нужен лучший человек на должности председателя Европейского совета". По его мнению, нет кандидата, который мог бы председательствовать во время встреч лидеров ЕС, лучше Ангелы Меркель.

Её лидерство могло бы стать мощным противоядием от националистов и ксенофобов, которые хотят направить Европу, как и другую большую часть света, в опасных направлениях, пишет эксперт.

Проблема в том, что А.Меркель и публично, и в частном порядке говорила, что она не желает занимать какой-либо руководящий пост в институтах Европейского союза. "И она может быть искренней. В июле ей исполняется 65 лет. Возможно, ей действительно захочется уйти на пенсию в ближайшие два года, отправиться в свой дом в озёрной местности к северу от Берлина, копаться в огороде и писать мемуары", - написал П.Тейлор.

В своей длинной статье он среди прочих потенциальных кандидатов упоминает и Д.Грибаускайте. Как пишет автор публикации, лидеры стран Центральной Европы до сих пор не смогли найти одного представителя ни на одну из высших должностей.

"63-летняя Д.Грибаускайте, бывший президент и бывший еврокомиссар, определённо была бы сильным соперником, но она не принадлежит ни к одной из политических семей ЕС, и некоторым лидерам она может казаться чересчур критичной по отношению к России", - отмечает П.Тейлор.

Л.Кояла: Всё зависит от комплекса

Линас Кояла, директор Центра исследований Восточной Европы, не склонен оценивать эти обстоятельства однозначно.

"Всё очень сильно зависит от комплекса – если жёстко оценивать, это может показаться как не обязательно самая сильная аргументация, но, например, если занимающими другие высшие позиции будут лица, которые могут восприниматься как очень мягкие по отношению к России, то, возможно, баланс сможет восстановить жёсткая риторика Д.Грибаускайте по отношению к России, и это может даже оказаться её преимуществом", - сказал Л.Кояла.

По его словам, необходимо оценивать все позиции вместе, а не по отдельности.

"Делая это по отдельности, трудно судить, каким является общий контекст", - сказал Л.Кояла.

Ранее говорили, что на предстоящем 20-21 июня саммите Европейского Совета (Совета глав Европы) уже должно появиться больше ясности относительно распределения постов. Об этом тогда говорил избранный в Европарламент консерватор Андрюс Кубилюс. Теперь же по этому вопросу имеются большие сомнения.

"Мне думается, трудно ожидать, что эта встреча может оказаться решающей, потому что июнь – довольно ранняя дата. Если вы посмотрите, как было пять лет назад, то большие посты стали известны только в конце августа", - указал Л.Кояла.

Политолог отметил тот факт, что новый Европейский парламент начнёт работу только в начале июля, и по-прежнему существует множество разногласий по поводу процедуры назначения главы Европейской комиссии.

"Возможно, будет большим сюрпризом, если лидеры соберутся и объявят все позиции уже сейчас, или вообще, если произойдёт какой-либо значительный прорыв", - сказал Л.Кояла.

Говоря о перспективах Д.Грибаускайте, политолог утверждает, что конкретность заключается только в том, что она - один из нескольких десятков людей, которые соответствуют принципиальным стандартам лица, желающего стать президентом Совета Глав Европы.

"Прежде всего, это один из членов самого Совета, который пробыл в нём десять лет. Она имеет преимущества как сильная женщина-кандидат, а таких сейчас не много. У неё большая международная известность. Всё остальное является спекулятивным, потому что весь комплекс состоит из пяти позиций. Будущее каждого из них может сильно зависеть от других", - подчеркнул Л.Кояла.

Грибаускайте видят и на другом посту

Матас Малдейкис, представитель литовского парламента в Европейском союзе, ранее утверждал, что Даля Грибаускайте, кроме поста уходящего президента Европейского Совета, может претендовать и на другую должность. По словам Малдейкиса, неофициально поговаривают, что для неё собираются учредить пост вице-президента, который будет отвечать за вопросы в зоне евро, и Д.Грибаускайте, якобы, для этого весьма подходит, сообщает агентство ELTA.

На заседании парламентского Комитета по иностранным делам М.Малдейкис, отвечая на вопрос о возможности президента занимать высокий пост в Европейском союзе, ответил, что Д.Грибаускайте имеет немало преимуществ перед другими конкурентами.

"У нашего президента имеются для этого определённые плюсы – это маленькая страна, Восточная Европа и женщина. Было заключено негласное соглашение, по которому среди четырёх лидеров должны быть двое мужчин и две женщины. В этом отношении у неё большие природные преимущества. Проблема в том, что это относится к Европейскому Совету. Пост полностью модераторский, когда ищут общее согласие между греком, португальцем и латышом. Будет ли она той личностью, которая найдёт общий знаменатель и объединит за одним столом? Если это так, то она будет одним из фаворитов", - заявил М.Малдейкис, исполняющий обязанности постоянного представителя Сейма Литвы в Европейском союзе с 2015 года.

В то же время он сказал, что в кулуарах говорят о создании совершенно нового поста, занять который у Д.Грибаускайте также будет отличный шанс. По словам Малдейкиса, это будет должность заместителя председателя Европейского Совета по еврозоне.

"Ещё один пост, о котором я не слышал, что он официальный - Эммануэль Макрон хочет получить финансовый пост в еврозоне. Говорят также, что может появиться и должность вице-президента Европейского Совета по еврозоне. И тогда она (Д.Грибаускайте - ELTA) могла бы оказаться сильным кандидатом на этот пост. Вопрос евро - это её "файл", потому что она была еврокомиссаром, ответственным за это. Пока я не слышал физически, но не думаю, что слухи возникли на пустом месте, особенно такие специфические", - сказал М.Малдейкис.

Польша не поддерживает

Как уже сообщалось, польская газета "Rzeczpospolita" на прошлой неделе писала, что завершающая свой второй и последний срок полномочий президент Литвы Д.Грибаускайте считается чрезмерным индивидуалистом, и это, вероятнее всего, может превратить в ничто её шансы в борьбе за пост главы Европейского Совета.

Как неофициально стало известно изданию, Польша не желает видеть Д.Грибаускайте на высоких постах ЕС.

Газета напоминает, что в Брюсселе продолжаются закулисные переговоры по кандидатурам на первые пять позиций в Европейском союзе. Дональд Туск на саммите ЕС 20-21 июня должен представить пакет из пяти фамилий. В числе кандидатов на должность президента Европейского Совета, т.е. преемника Д.Туска, указана и завершающая свои полномочия президента Литвы Д.Грибаускайте.

"Она отвечает всем критериям, в течение восьми лет являлась членом Европейского Совета, была комиссаром, кроме того, она женщина, да ещё из Центральной и Восточной Европы. Если бы она была кандидатом от всего региона, то, вероятнее всего, получила бы этот пост", - неофициально сказал газете дипломат ЕС.

Другой источник добавил, что Д.Грибаускайте - индивидуалист и не вызывает большого энтузиазма у своих коллег. По его словам, возможно, её кандидатура, как представителя региона, и может быть одобрена, но пока такого предложения нет.

"Никто её не предлагает. А Вышеградская группа (V4 - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) - против", - сказал один из высокопоставленных западных дипломатов.

Утверждают, что официальным кандидатом V4 является словацкий социалист Марош Шефчович, вице-председатель ЕК. Но в неофициальных беседах представители этих стран только улыбаются и утверждают, что это вовсе не означает, что они будут упорно отстаивать эту кандидатуру.

Д.Грибаускайте президентом Литвы будет до 12 июля, затем этот пост займёт новый избранный глава государства Гитанас Науседа.