Этот сценарий как наиболее вероятный указали шесть из одиннадцати опрошенных экспертов - политологов и нынешних или бывших дипломатов.

"Протесты приобретают рутинную форму, но у них нет признаков постоянного роста. Это заставляет переосмыслить, как долго это может продолжаться, могут ли такие рутинные протесты привести к окончательному краху. По мнению экспертов, видимо, нет", - сказал на презентации исследования в Вильнюсе в пятницу один из его авторов, профессор Томас Янелюнас.

По два эксперта считают, что Кремль вмешается в белорусский кризис, спасая режим А. Лукашенко и его самого, а также, что сопротивление режиму приобретет длительные формы и это окончательно приведет режим на грань экономического краха. Один опрошенный считает, что протесты будут усиливаться, и А. Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры с оппозицией о вероятных изменениях.

Как отмечают авторы исследования, ни один из экспертов не выбрал варианты ответа, что протесты приобретут радикальную форму и А. Лукашенко будет вынужден уйти или что Кремль вмешается в белорусский кризис, чтобы сменить А. Лукашенко на более пророссийского руководителя.

Т. Янелюнас сказал, что, по мнению большинства экспертов, главный внутренний фактор, который влияет на политические процессы - это поддержка А. Лукашенко силовыми структурами, а важнейший внешний фактор - решение Кремля поддержать А. Лукашенко или искать иной выход из ситуации.