Сорок три из шестидесяти отделений Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) предлагают покинуть правящую коалицию с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ, аграриями).
© DELFI / Audrius Solominas

Как сообщила СПДЛ, в среду завершилось длившееся несколько месяцев голосование по вопросу продолжения работы в коалиции. Семь отделений: Тракайское, Вилкавишское, Бирштонское, Кретингское, Йонавское, отделения Панявежского и Алитусского районов высказались за работу в коалиции. Еще два от деления - Нергинское и Шальчининкское не приняли решения.

Восемь отделений предлагают заново провести коалиционные переговоры.

Окончательное решение о пребывании в коалиции примет совет партии, заседание которого планируется 23 сентября.

BNS
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