Как сообщила СПДЛ, в среду завершилось длившееся несколько месяцев голосование по вопросу продолжения работы в коалиции. Семь отделений: Тракайское, Вилкавишское, Бирштонское, Кретингское, Йонавское, отделения Панявежского и Алитусского районов высказались за работу в коалиции. Еще два от деления - Нергинское и Шальчининкское не приняли решения. Восемь отделений предлагают заново провести коалиционные переговоры. Окончательное решение о пребывании в коалиции примет совет партии, заседание которого планируется 23 сентября.

