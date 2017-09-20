Как сообщила СПДЛ, в среду завершилось длившееся несколько месяцев голосование по вопросу продолжения работы в коалиции. Семь отделений: Тракайское, Вилкавишское, Бирштонское, Кретингское, Йонавское, отделения Панявежского и Алитусского районов высказались за работу в коалиции. Еще два от деления - Нергинское и Шальчининкское не приняли решения.
Восемь отделений предлагают заново провести коалиционные переговоры.
Окончательное решение о пребывании в коалиции примет совет партии, заседание которого планируется 23 сентября.
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