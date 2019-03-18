Литовская социал-демократическая партия победила на выборах мэров в 15-и самоуправлениях, партия консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы возглавят 11 самоуправлений.

Движение либералов получило посты мэров в 6 самоуправлениях, у Литовского союза крестьян и зеленых и партии "Порядок и справедливость" будет по 5 мэров, избран также один общий мэр от "аграриев" и либералов.

Пять крупных городов страны возглавят политики, которые баллотировались с общественными избиркомами. Мэрами Алитуса и Мариямполе будут социал-демократы.

В Вильнюсе переизбран покинувший либералов и баллотировавшийся с комитетом Ремигиюс Шимашюс. Каунас второй срок полномочий будет возглавлять Висвалдас Матийошайтис, который одержал сокрушительную победу в первом туре выборов.

Пост мэра Шяуляй еще в первом туре получил нынешний мэр Артурас Висоцкас, который баллотировался с общественным избиркомом. В Клайпеде во втором туре переизбран бывший либерал, баллотировавшийся на этих выборах с комитетом Витаутас Грубляускас.

Мэром Панявежиса переизбран баллотировавшийся с общественным комитетом нынешний городской голова Ритис Рачкаускас, который из-за подозрений в коррупции в настоящее время отстранен от должности.

Выдвинутые общественными избиркомами кандидаты будут возглавлять 12 самоуправлений.

Два самоуправления будут возглавлять кандидаты Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей и Русского альянса. У Литовского союза свободы (либералов) и у Партии труда будет по одному мэру, также победу одержал один самовыдвиженец.