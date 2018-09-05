Более половины членов Сейма Литвы сообщают, с кем встречаются в рабочее время

Об этом в среду сообщило литовское отделение организации Transparency International по результатам анализа официальных календарей членов Сейма, личных сайтов и сайта manosusitikimai.lt.

Весной этого года депутаты также декларировали на двести встреч больше, чем год назад (всего – 676, весной 2017 года - 475).

Больше всего встреч за время весенней сессии предал гласности министр экономики Виргиниюс Синкявичюс - 65. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил о 44 встречах, спикер Сейма Викторас Пранцкетис - о 38, министр здравоохранения Аурелиюс Верига и член Движения либералов Симонас Гентвилас предали гласности 29 встреч (каждый).