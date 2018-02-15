Близкое, даже поверхностное знакомство с реальным функционированием и логикой повседневной жизни Беларуси и ее проблемами, у многих не знакомых в Беларусью людей оставляет чувство недоумения, вызывает трудности с пониманием белорусской действительности, особенно у тех, кто живет в координатах западной демократии. Ощущение параллельного существования двух реальностей - одно из наиболее распространенных в этом случае.

Есть государство и его формальные системные составляющие, формальные сообщества и организации. При этом для неофициальной оппозиции государство устроило отдельную реальность и условия существования, в которых активно несогласные с Лукашенко оппозиционеры лишены доступа к политике, избирателям. Оппозиционным СМИ, а таким образом идеям, критике и анализу не с "правильной" точки зрения закрыт выход на массового читателя, а условия работы, будет или не будет издание выходить, решает власть. Власть даже решает каким музыкантам разрешить/запретить выступать в собственной стране.

В соседней c Литвой стране все ветви власти, контроль за финансами, медиа, силовые структуры завязаны на одном человеке, который определяет в Беларуси меру всего. Функционирование не естественным образом складывающейся, а установленной Лукашенко жесткой системы реализуют и обеспечивают лояльные системе служащие, чиновники и прочие участники процесса проведения политики власти.

У страны есть весь обычный набор инструментария современного государства - СМИ, профессиональные союзы, молодежные организации и т.д. И у тех, кто совершенно не знаком с действующим здесь силовым методом управления, может сложиться ложное впечатление: страна как страна, все есть, демократические институты вроде бы и есть. И по схеме, формально все в Беларуси как будто и соответствует принципам демократического устройства. Но впечатление это ложное. И вот почему.

Кроме упомянутых структур в стране параллельно существует не признанная официально политическая и интеллектуальная оппозиция не только Лукашенко, но и сформированному государственной монополией во всех сферах жизни менталитету. И у оппозиции тоже есть партии, аналитики, организации, СМИ. Но оппозиционных политиков, общественных, культурных деятелей, профессиональных организаций и экспертов власти ограничивают во всем.

Они следят и полностью, на уровне спецслужб, контролируют всех несогласных и решают их судьбу. До сих пор не нашли виновных в убийствах и исчезновениях бизнесменов и политиков, некогда реальных конкурентов Лукашенко. Государство также может всегда предъявить официальные основания для обысков, конфискации всего, что угодно, задержать, заключить под стражу, лишить свободы любого, кого посчитает угрозой для себя. Это касается всех, например, в 2010 году власти жестоко разогнали демонстрацию несогласных с фальсификацией результатов выборов президента, которые неизменно "элегантно" выигрывает Лукашенко.

Число пострадавших, брутально избитых силовиками и оказавшихся за решеткой, включая и экс-кандидатов в президенты, дает полное основание назвать события декабря того года кровавой силовой расправой с собственными гражданами. Власти определяют ход, результат следствия и суда, решают где, в каких условиях и сколько "политический" будет сидеть. Более того, власть решает, где и на каких условиях гражданин вообще может жить в Беларуси, оказывает унижающее человеческое достоинство давление на своего гражданина и его возможность существования. Происходит реальное выталкивание людей из страны, поскольку они лишаются возможности обеспечить свою жизнь в принципе. И "Хартия-97" наглядный этому пример.

Последние и наиболее громкие показательные удары были нанесены по независимым СМИ. Сначала уничтожили основанный убитым в Киеве белорусским журналистом Павлом Шереметом оппозиционный ресурс "Белорусский партизан". И совсем недавно доступ к белорусской аудитории был заблокирован крупнейшему оппозиционному порталу "Хартия - 97". Блокировка издания продолжается по сей день.

Наверное, этот сайт был единственной на данный момент крупной площадкой крайне и исключительно критичных, порою и радикальных, комментариев и дискуссий. Лукашенко в материалах "Хартии" маркируется как диктатор или правитель, большинство органов власти - в кавычках. Отчетливо формулирует позицию и направление издания подборка, содержание и подача новостей, статей и комментариев. В отношении нынешних властей прочитывается четкая позиция: Лукашено - зло, он должен уйти, не исключается и революция.

Критика и неприятие режима в Беларуси дорого обходятся сайту белорусских журналистов.В свое время главного редактора издания Олега Бебенина обнаружили в петле. Коллеги убеждены, что его убили. Нынешний главред Наталья Радина была в 2010 году арестована и находилась в изоляторе КГБ Беларуси, впоследствии, будучи на свободе, она тайно покинула страну, т.к. оставаться в стране было небезопасно.

Ресурс был лишен возможности существования, а журналисты в любой момент могли подвергнуться давлению, репрессиям и угрозе собственной безопасности. Некоторое время белорусы работали в Вильнюсе, затем их приняла Варшава. Содержание сайта говорит о его прозападных приоритетах, понимании интеграции в ЕС и НАТО как основного пути развития Беларуси, положительной оценкой политики США. Интересно, почему думать о возможностях развития свой страны отлично от власти - это плохо?

Кроме того, "Хартия'97" - источник резкой критики политики Кремля и призывов избавиться российской зависимости. А информация из Украины и ее подача не вписываются в картинку провластных белорусских СИИ. Следовательно, такой взгляд на объективную реальность потенциально доходит до белорусского читателя сеет ненужные власти сомнения. В то же время в Беларуси СМИ транслируют пророссийскую точку зрения, ценности и российскую пропаганду с некоторыми местными вариациями.

Наверное, говоря об этом ресурсе, очень важно отметить, что цель и смысл существования, саму работу журналистов в сложившихся условиях "Хартия'97" (кроме объективной в понимании ресурса и оперативной работе информирования) понимает как борьбу. Не все принимают их позицию, риторику, критику, но, как пел Гребенщиков: "Но разве это повод. Развяжите мне руки".

Наталья Радина, главный редактор, как и весь состав "Хартии'97" c момента блокировки работает в напряженном режиме, им нужно сохранить выход и связь с читателями, компьютеры которых перестали открывать ссылку на страницу издания. Однако самое главное, что она подчеркнула в интервью DELFI - это солидарность .

- Как сейчас обстоит ситуация с сайтом и достигли ли ограничения цели?

- "Хартия-97" блокируется на территории Беларуси с 24 января. Несмотря на это, сайт остается лидером белорусского интернета. Около 600 000 тысяч просмотров в день – такова статистика Charter97.org сегодня. Уже более 6 миллионов просмотров за 11 дней февраля.

Многие наши читатели научились обходить блокировку, ряд провайдеров, несмотря на запрет, открывают на некоторое время доступ к сайту, наши новости распространяются пользователями соцсетей, значительно выросло число подписчиков наших аккаунтов в новых медиа.

Заблокировать полностью сайт властям не удалось. Многие аналитики считают, что Лукашенко подставили: интерес к сайту только вырос, информацию о блокировке "Хартии" дали все мировые медиа, а имидж Лукашенко как главного врага интернета - это не то, что может привлечь в Беларусь инвесторов.

- Как действия властей связаны со сменой руководителей ведущих госСМИ?

- Система постепенно разваливается. Мы получили информацию, что Лукашенко положили на стол аналитическую записку о состоянии медийного рынка в Беларуси и он увидел, что сайт "Хартия’97" сегодня популярнее сайтов всех государственных СМИ вместе взятых. Только за последние полгода "Хартию" прочитали 4 миллиона уникальных посетителей при 270 миллионах просмотров.

Фактически сегодня Беларусь делает выбор. Страна читает независимые сайты. Люди хотят знать, что на самом деле происходит в стране и не верят лукашенковским пропагандистским каналам, газетам и сайтам, в которые были вложены десятки миллионов долларов из бюджета. И именно поэтому Лукашенко уволил своих геббельсов. Они проиграли информационную войну.

- Как вы оцениваете реакцию в ЕС и стоит ли ожидать жесткого ее варианта реакции?

- Мы знаем, что ЕС даже в отношении страны-агрессора России очень долго согласовывает позиции. Но знаю, что для многих "реал-политиков", которые делали ставку на развитие дружбы с диктатором, закрытие "Хартии" стало холодным душем. В абсолютно спокойных условиях, не в период президентской кампании, не в период массовых протестов, Лукашенко грубо нарушил принцип свободы слова, закрыл популярнейший независимый сайт и тем самым поставил в крайне неудобное положение своих лоббистов в Европе и США.

Во время визита еврокомиссара Йоханесса Хана в Беларусь лидеры ведущих белорусских политических партий передали ему мое обращение. Причем, что меня очень тронуло, белорусские политики поставили свои подписи под текстом моего письма.

Надеюсь, что европейский политик, носящий гордое звание еврокомиссара, найдет время и силы, чтобы ответить мне и тем миллионам читателей "Хартии", которые сегодня лишены возможности свободно читать любимый сайт. Белорусы, хотя и не члены Европейского союза, но являются европейцами.

- Как объяснить, что на фоне блокировке ресурса еврокомиссар Хан не нашел нужным громко и публично, если не отменить визит, то хотя бы выразить позицию ЕС?

- Я не могу отвечать за еврокомиссара Хана. Но во время встреч в МИДе Польши мне сообщили, что были сделаны определенные дипломатические шаги, чтобы выразить как минимум удивление Польши подобным шагом властей Беларуси в отношении "Хартии". Я также знаю, что брюссельские дипломаты высшего уровня обсуждали вопрос блокировки сайта с белорусским МИДом.

- Получили ли вы поддержку от Литвы, в первую очередь от коллег?

- Я очень благодарна Министерству иностранных дел Литвы, которое одним из первых осудило блокировку сайта "Хартия-97". Буквально на второй день выступил в нашу поддержку и Союз журналистов Литвы. Я благодарна за поддержку депутатам Сейма Эммануэлису Зингерису и Ауронюсу Ажубалису, евродепутату Петрасу Аштравичюсу. Особые слова благодарности хочу выразить патриарху литовской политики Витаутасу Ландсбергису за высказанные им слова поддержки и солидарности в наш адрес.

Литва для меня страна не чужая, она приняла меня, когда я смогла вырваться из плена КГБ и дала мне политическое убежище.

Я благодарна порталу DELFI, который освещает нашу эпопею с блокировкой. Хотела бы призвать других моих литовских коллег быть более солидарными с сайтом Сharter97.org хотя бы потому, что мы вместе противостоим российской гибридной машине пропаганды.

- Как прокомментируете последние заявления Макея в интервью "Известиям"?

- Я согласна с мнением одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича, что для того, чтобы вводить миротворцев, надо иметь согласие обеих сторон конфликта. Украина сегодня Лукашенко не доверяет, считает его вассалом Кремля и поэтому белорусских "миротворцев" на Донбассе не будет.

- Можно ли считать действия в отношении СМИ и заявления Макея каким-то серьезным демаршем на фоне его слов в интервью о НАТО?

- В гибридной войне информационная составляющая имеет очень большое значение. Блокировка белорусского независимого сайта "Хартия-97" практически расчищает информационное поле для российского вторжения. Так как армия Беларуси, как мне ни грустно об этом говорить, по сути является частью армии России, то можно опасаться, что за информационным вторжением последует и военное. Как уже заявил советник министра иностранных дел Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский, блокировка "Хартии-97" может стать часть далеко идущих планов Кремля по дестабилизации нашего региона.

- Какие перспективы вы видите и ваши действия? Что вы ожидаете от стран, декларирующих свою приверженность западным ценностям, что из этой ситуации следует для Кремля?

- Сегодня так сложилось, что "Хартия" является выразителем чаяний миллионов белорусов. Я как главный редактор борюсь сегодня не только за интересы своего медиа, но и отстаиваю право наших читателей на получение свободной информации. Никому в 21 веке не позволено вот так одним махом нарушать права миллионов людей. По-моему, белорусская "верхушка" уже поняла, что их решение о блокировке сайта было неразумным. Но просто так дать "задний ход" они не могут. Надеюсь, реакция белорусов и многочисленных друзей Беларуси в мире поможет властям пересмотреть свое неверное решение.

Пользуясь случаем, хочу поздравить граждан моей любимой Литвы со 100-летием восстановления независимости. Хочется еще добавить, что без Беларуси Евросоюз неполный. Мы мечтаем вскоре быть вместе с вами.