Литовский бизнес должен серьезно готовиться к выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, особенно в свете повышенной вероятности Brexit без всякого соглашения, утверждают представители министерства иностранных дел Литвы.
ES, JK vėliavos
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По их словам, отношения Великобритании и ЕС окажут большое влияние, прежде всего, на малые и средние компании – у них меньше опыта в работе с третьими странами.

"Вероятность выхода без договора растет с каждым днем, вот что будет без договора: включаются правила Всемирной торговой организации (ВТО), вводятся таможенные пошлины – средняя пошлина Великобритании и ЕС будет 5%, а на сельхозпродукты – 11%", – заявила на дискуссии МИД и Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) по Brexit глава Департамента МИД по внешнеэкономическим отношениям и политики экономической безопасности Лина Вилтракене.

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По ее словам, хотя министерство стремится амортизировать влияние Brexit на литовский бизнес, он и сам к этому должен готовиться.

"Прямое влияние на бизнес – цена. Вырастут цены и на литовские продукты в Соединенном Королевстве, и цена на импортируемые из него продукты (...) Литовские товары (в Великобритании – BNS) вырастут в цене на 10%", – пояснила Л. Вилтракене.

Она добавила, что в случае худшего сценария подорожают и литовские товары в Соединенном Королевстве, и британские товары в Литве.

Представитель КПЛ при международных организациях Гинтарас Моркус сказал, что литовский бизнес уже привык к более благоприятным условиям сотрудничества с Великобританией, однако пошлины в 20% могут вызвать "шок", кроме того, возникнут и "нетарифные барьеры".

По словам заместителя министра иностранных дел Альбинаса Занавичюса, есть несколько актуальных тем, которые затрагивает Brexit'as: одна – граждане и их передвижение, другая – финансы.

"Визовый вопрос – мы практически гарантируем, что виз не будет, и возможно не будет никогда (...) Второе - деньги. Если выходят беспорядочно, перестают платить деньги, Литве в худшем случае придется платить 35 млн евро в год (в бюджет ЕС – BNS)", – сказал А. Занавичюс.

По его словам, в случае худшего сценария рост ВВП Литвы замедлится на 0,3 %.

Л. Вилтакене выразила надежду МИД на то, что соглашение все же будет достигнуто, а в дальнейшей перспективе можно будет договориться, чтобы не вводить никаких пошлин.

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