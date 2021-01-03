"Как стационарные, так и мобильные посты будут продолжать работу. Мы не будем детализировать, в какие даты они будут. Департамент полиции высказал позицию, что люди, видя отсутствие блокпостов, пытаются воспользоваться этой ситуацией. Будут средства, стационарные и мобильные посты, но сейчас мы не будем публиковать план", - заявила в воскресенье журналистам А. Билотайте.

"В те дни, когда сообщалось об отсутствии постов проверки, снижение мобильности было не столь значительным, но в дни, когда были блокпосты, она уменьшилось на 92 процента", - добавила она.

По ее словам, ограничения на передвижение были продлены с учетом прогнозов ученых.

"Я понимаю, что это плохие новости, но ситуация действительно сложная. Это решение было принято с учетом того, что говорят ученые и эксперты. Несмотря на то, что скорость роста заболеваемости снижается, сама скорость не уменьшается, количество тяжелых пациентов увеличивается, количество смертей на прошлой неделе увеличилось на 15%, и количество случаев на число всех тестов увеличивается", - сказала А. Билотайте.

По словам министра, по состоянию на 16 декабря, в другие муниципалитеты не впустили 40 тысяч автомобилей. Этот период обошелся государству примерно в 2 миллиона евро.

"Все эксперты единогласно заявляют, что существует прямая связь между снижением мобильности и распространением вируса. Размышления, дискуссии о необходимости освободиться означают, что мы вернемся назад, поэтому этого нельзя делать, потому что это было бы преступлением против жизни и здоровья людей", - подчеркнула она.

А. Билотайте также сообщила, что сотрудникам полиции будет оплачена дополнительная работа. В воскресенье правительство одобрило предложение правительственной комиссии по экстремальным ситуациям о продлении контроля за передвижением между муниципалитетами до 31 января. Однако на встрече было решено, что к этому вопросу вернутся 17 января.