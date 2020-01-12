В среду, 8 января, в Брюсселе состоялась церемония подписания двух соглашений между Евросоюзом и Беларусью – об упрощении визового режима и о реадмиссии. Подписи под документами поставили еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон (Ylva Johansson), заместитель премьер-министра - глава МВД Хорватии Давор Божинович (Davor Božinović), представлявший страну-председателя Евросоюза, и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Что изменится после вступления в силу соглашений

Упрощение визового режима для белорусов означает уменьшение визового сбора с нынешних 60 до 35 евро, сокращение пакета документов для визовой заявки, выдачу многоразовых долгосрочных шенгенских виз, в том числе льготных, для разных категорий граждан РБ, 10-дневый срок решений по заявлениям на визы.

Основная цель соглашения о реадмиссии между Беларусью и ЕС заключается "в установлении на основе взаимности процедур безопасного и упорядоченного возвращения лиц, которые незаконно проживают в ЕС или Беларуси, при полном соблюдении их прав по международному законодательству".

Большинство белорусов, констатирует академический директор Варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев, имеет сегодня шенгенские визы сроком действия не более года, часто – полгода и менее, они в первую очередь выгадают от подписанных соглашений. Если речь о долгосрочной визе, то гораздо в большей степени, по оценке Елисеева, имеет значение вступление в силу 2 февраля новой версии Визового кодекса ЕС. Он регламентирует выдачу виз сроком на год при наличии трех аналогичных виз в предыдущие два года, а далее - обязательную выдачу виз на три и пять лет.

При этом Елисеев отмечает, что "ложка дорога к обеду": "Беларусь очень опоздала с запуском соглашений. Могло так произойти, что их подписание оказалось бы бессмысленным, если бы ЕС не повысил стоимость виз до 80 евро. Новый Визовый кодекс (так же как и подписанное соглашение) предусматривает послабления для многих категорий визовых заявителей. То есть практически основной плюс для белорусов - уменьшение визового сбора с 80 евро до 35 евро, но когда это случится, точно сказать сложно".

О том, что сейчас для Беларуси упрощение визового режима играет не такую большую роль, как если бы его подписали в 2010-2011 гг., и как в случае с другими странами Восточного партнерства, говорит и координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов: "Последние 7-8 лет многие белорусы (журналисты, политики, студенты общественные активисты) уже пользуются льготами при получении шенгена".

Почему 1 июня – ориентировочная дата вступления в силу подписанных соглашений?

Беларусь, по словам Елисеева, стала жертвой бюрократического процесса в ЕС, промедление связано с календарем заседаний Европарламента и Совета ЕС по иностранным делам, где должны одобрить подписанные соглашения. Изучив рабочие графики обеих институтов, эксперт объясняет, почему ждать шенгена за 35 евро белорусам, скорее всего, придется до лета:

"Ближайшая сессия Европарламента пройдет на следующей неделе, но вряд ли соглашение будет в его повестке. Вероятно, в ЕП его рассмотрят в последнюю неделю февраля – на сессии, посвященной внешней политике. Мартовское заседание Совета ЕС посвящено торговым вопросам, поэтому финальное одобрение от этой структуры, очевидно, произойдет на заседании 22 апреля. Соответственно, соглашения вступят в силу с начала второго месяца после этого, то есть 1 июня".

Что касается белорусского парламента, где тоже должны ратифицировать соглашения, то, по мнению Елисеева, "это сделают в любой момент, как только поступит указание из Администрации президента".

Смазанный позитив: с февраля до июня белорусам придется платить за шенгенские визы 80 евро

Новость о подписании соглашений - долгожданная, никого не удивила, отмечает в интервью DELFI политолог Артем Шрайбман, но позитив "немного смазан". Вступления документов в силу ждать еще полгода. С февраля придется платить за визу не 60 евро как сейчас, а 80, что предусмотрено новым Визовым кодексом ЕС.

"Предполагаю, говорит Шрайбман, что у белорусов, которые невнимательно читают новости (или начитались Телеграм-каналов, расшаривших, не разобравшись, сообщения типа "ура, с марта шенген по 35!"), и пойдут в феврале за визами, могут возникнуть вопросы – мол, сто раз обещали 35 евро, а тут еще на несколько месяцев такая засада".

Эксперт отмечает, что последние несколько месяцев переговорный процесс затягивался из-за ожидания решения Великобритании и Ирландии, которые не входят в Шенген, но входят пока в ЕС. Однако в целом он не склонен винить ЕС в промедлении, так как процедуры рассмотрения одинаковы для всех, и они давно всем известны.

Попытки Минска добиться отсрочки повышения цены за выдачу виз белорусам эксперты оценивают скептически. С просьбой "заморозить" шенген для белорусов на отметке 60 евро со 2 февраля – даты вступления в силу нового Визового кодекса ЕС - до начала действия подписанных соглашений обратился к европейским институтам Владимир Макей, выступая на церемонии в Брюсселе.

Однако эта просьба, по мнению Елисеева, вряд ли может быть удовлетворена по формальным причинам - для любых решений в ЕС предусмотрена процедура согласования со всеми странами-членами ЕС, сомнительно, что ее успеют провести за оставшееся дни января.

Упрощение визового режима - "не прорыв, но событие символическое"

Подписание соглашения об упрощении визового режима, по оценке Артема Шрайбмана, первая значимая позитивная новость в отношениях РБ и ЕС за многие годы, "важный, хоть и символический шаг, но символичность не значит неважность. Это не прорыв, но все же история успеха, МИД может это предъявить как достижение".

Но, с другой стороны, отмечает Шрайбман, подписание соглашения подчеркивает, на каком низком уровне сегодня отношения Евросоюза и Беларуси. Такие соглашения ЕС давно заключил с большинством постсоветских стран, включая Азербайджан и РФ, а Украина, Грузия, Молдова уже давно перешагнули через этот этап. Беларусь плетется в конце стран региона с т.з. формального прогресса в отношениях с ЕС в правовом смысле и до сих пор не имеет базового соглашения о сотрудничестве с ЕС.

Особых эмоций по поводу подписания соглашений нет и у Дениса Мельянцова: "Еще нужно дождаться ратификации. Но в целом это повод испытать облегчение. Переговоры велись долго, а подготовка к ним – еще дольше". Официальный Минск предлагал подписать это соглашение еще в начале 2000-х гг., но тогда Брюссель увязал этот вопрос к прогрессу с демократией в Беларуси, напоминает Мельянцов.

И поясняет, что в 2011-м году ЕС "отвязал процедуру начала переговоров по упрощению визового режима от своих пожеланий по части демократизации Беларуси, предложив план по переговорам. Однако после этого уже Минск какое-то время отказывался, став в позу из-за санкций, введенных Евросоюзом в связи с репрессиями властей в отношении участников протестов после президентских выборов в Беларуси декабре 2010 года".

Непосредственно к переговорам стороны приступили в начале 2014 года, и, как отмечает Мельянцов, шли они "достаточно сложно, с взаимными обвинениями и проволочками, и наконец закончилось, поставлена почти точка. Хотя бы этот начальный этап формально-юридических отношений Беларуси с Евросоюзом пройден".

Если бы переговоры начались тогда, когда их предлагал Брюссель, отмечают в свою очередь Андрей Елисеев и Артем Шрайбман, то завершились бы они до миграционного кризиса в ЕС (в связи с которым Брюссель ужесточил требования к странам, с которыми шли подобные переговоры), и белорусы бы уже давно пользовались упрощенным порядком получения виз. "Как минимум пять лет мы потеряли", - говорит Елисеев и отмечает, что подписание соглашения - открытие этапа переговоров о безвизовом режиме.

"До безвиза с ЕС Беларуси, как до Луны"

Впрочем, если ЕС кардинально не пересмотрит критерии предоставления странам безвизового режима, то в обозримом будущем Беларуси этого ждать не стоит, полагает Шрайбман. В пакете с безвизовым соглашением много условий. Помимо сугубо технических, есть и те, выполнение которых сложно представить при нынешней власти. "МИД наверняка будет эту тему зондировать и предлагать, но, на мой взгляд, до безвиза Беларуси как до Луны", - говорит политолог.

С этим утверждением не вполне согласен Андрей Елисеев. По его мнению, к созданию Плана действий по визовой либерализации стороны могут приступить в 2021 году, и в конце этого же года вполне реалистично начать переговоры. Но речь идет о начале процесса, идти же он может бесконечно долго, особенно учитывая время, понадобившееся Беларуси и ЕС для подписания нынешнее соглашения об упрощении визового режима.

Срок переговоров о движении к безвизу с ЕС, по оценке Елисеева будет зависеть и от пунктов согласованного плана: "В их числе могут быть такие, которые в случае долгожительства нынешней власти окажутся невыполнимы по политическим мотивам.

При этом Елисеев отмечает, что некоторые пункты стандартного плана переговоров о безвизе Беларусь уже частично выполнила, а кое-что при наличии политической воли осуществимо в течение года-полутора: "Стратегия интегрированного управления границами, создание и реализация тренинговых программ и антикоррупционных этических кодексов для госслужащих, ратификация антидискриминационных конвенций ООН и Совета Европы, развитие сотрудничества с Фронтексом, Европолом и другими агентствами и международными организациями - это примеры того, что Беларусь уже частично имеет либо может довольно оперативно сделать".

"Безвиз – отдаленная перспектива, но нельзя исключать непредвиденные ситуации", -

Денису Мельянцову безвиз Беларуси с ЕС видится далекой перспективой. Он поясняет, что с т.з. принятой в ЕС юридической процедуры процесс упразднения виз состоит из двух больших блоков.

Визовая фасилитация – это то, что уже подписано и что вступит в силу после ратификации документов.

И визовая либерализация, предполагающая полную отмену виз.

Прохождение второго этапа требует еще и политических решений. Например, судебной реформы, надлежащего качества госуправления (в ЕС это называется good governance) и много другого. Учитывая нынешний уровень отношений Минска с Брюсселем и характер белорусской политической системы, реализация реформ только ради безвизового режима представляется Мельянцову маловероятной. Несмотря на то, что Минск в одностороннем порядке ввел 30-дневный безвиз для граждан ЕС.

Однако, резюмирует Мельянцов, не стоит исключать непредвиденные ситуации и отклонения от принятых в ЕС процедур, например, на фоне сложных отношений Беларуси с Россией, за которыми следят в Брюсселе. Теоретически, ЕС может принять какое-то политическое решение, выходящее за рамки общепринятых процедур, чтобы стимулировать европейский выбор белорусов, но вероятность такого сценария представляется Мельянцову маловероятной