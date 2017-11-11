Представители белорусской оппозиции скептически отзываются о решении Брюсселя пригласить на предстоящий в конце месяца саммит государств - участников программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" авторитарного президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Alexander Lukashenko
© Reuters/Scanpix

Как сказал BNS глава оппозиционной Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько, принявший такое решение Запад берет на себя и всю политическую ответственность за то, как А. Лукашенко воспользуется этой ситуацией - заставят ли его неудобные вопросы предпринять изменения или же он вернется как победитель и без каких-либо мотивов корректировать политику жесткой руки.

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"Вы (Запад - ред.) пригласили, вы и несите ответственность (...). Вы не спрашивали у нас (у оппозиции - ред.). Вы приняли это политическое решение, несите за него ответственность. И сейчас мы делаем акцент на то, что в вашем портфеле для А. Лукашенко? Какое вы ему послание (посылаете - ред.)? Вы ему говорите о свободных честных выборах или нет? Вы ему говорите о том, что нужны реформы экономические, а не имитации? Вы ему говорите, что есть проблема Белорусской атомной станции?" - сказал находящийся в Вильнюсе представитель белорусской оппозиции.

Anatoly Lebedko
Anatoly Lebedko
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он также сказал, что в новой стратегии Брюсселя сейчас "на чаше весов больше прагматизма, чем ценностей".

"Если А. Лукашенко поедет в Брюссель на саммит ("Восточного партнерства" - ред.), то он приедет туда как победитель, который выиграл двадцатилетнее сражение с Западом. Он приезжает таким, каким он был все время, он не изменился, и Запад его принимает", - сказал А. Лебедько.

Представитель Христианско-демократической партии Белоруссии Денис Садовский также сказал, что это преждевременный шаг.

"Никаких реальных перемен в Беларуси, к сожалению, не произошло, и последние и президентские, и парламентские выборы показали, что по-прежнему выборы фальсифицируются, и белорусский народ не имеет свободы избирать людей", - сказал Д. Садовский BNS.

Белорусские представители в пятницу приняли участие в традиционных ежегодных консультациях парламентских политических партий Литвы и белорусской демократической оппозиции в сейме Литвы.

ЕС пригласил Белaрусь принять участие в предстоящем в конце месяца в Брюсселе саммите государств - участников программы ЕС "Восточное партнерство" на таких же условиях, как и другие страны-партнеры.

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