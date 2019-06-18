Белорусские диссиденты направили открытое письмо избранному президенту Литвы Гитанасу Науседе, призывая не заблуждаться насчет Александра Лукашенко и того, что он является гарантом независимости Беларуси. Также они советуют продолжать борьбу против Островецкой АЭС ради безопасности населения.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

Раймундас Лопата, профессор международных отношений и политологии Вильнюсского университета, получил открытое письмо от четырех белорусских оппозиционеров - бывшего председателя Верховного совета Беларуси Станислава Шушкевича, председателя партии "Народная Грамада" Николая Статкевича, лидера партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца и кандидата на пост президента Беларуси в 2010 году, члена Белорусского народного конгресса Владимира Некляева. Авторы письма просили, чтобы этот документ стал доступен литовскому обществу.

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Политолог из этого письма выделил важнейшие пункты, среди которых –призыв белорусских диссидентов не поддаваться многолетней иллюзии о том, что А. Лукашенко является гарантом независимости Беларуси.

"Это больше похоже на игру Минска и Москвы против Запада, нежели на попытку сохранить независимость. Целью должна стать независимость Беларуси от А. Лукашенко и России.

Другой вопрос - как же это изменить? В письме они призывают не поддаваться этой иллюзии - и правильно делают. На эту иллюзию попадается и Литва, и Соединенные Штаты, и Евросоюз", - утверждает Р. Лопата.

Вторая важная мысль в письме, по словам политолога, - в очередной раз обратить внимание на проблему Островецкой АЭС.

"В этом плане президент Д. Грибаускайте права. Несмотря на то, что сама она этого не сделала, но речь идет не о безопасности Островецкой АЭС, а о ее закрытии", - заключил Р. Лопата.

Ниже представляем выдержки из письма.

Уважаемый господин Президент!

Искренне поздравляем Вас с избранием Президентом Литовской Республики и желаем Вам удачи на этом высочайшем посту ради вашего доброго народа и государства.

Честные и открытые выборы являются залогом необратимых демократичных преобразований, которые у вас произошли. Это дает надежду и нам, белорусским демократам: мы всегда с искренним интересом наблюдаем за тем, насколько удачно и уверенно развивается Литва - исторически близкий нам народ и государство.

В Беларуси нет свободных выборов и нет свободы, однако мы твердо верим, что день свободы наступит и для нас. Мы также твердо верим, что по-настоящему независимой Беларусь будет только после того, как станет демократичным государством, в которой соблюдаются права и отсутствует беззаконие.

Независимая, свободная и демократичная Беларусь - цель нашей полтической борьбы. Для достижения этой цели мы готовы заплатить высокую цену. Режим отправляет нас в тюрьмы, преследует и запугивает. Наших друзей и коллег убивают, однако мы не намереваемся останавливаться до момента, пока не добьемся свободы. Поэтому для нас важно, чтобы наши цели были поняты в демократичном мире, в Европе. Мы хотели бы и дальше рассчитывать на поддержку и прицнипиальную позицию Литвы, как государства, которое очень хорошо понимает специфику Беларуси.

Мы не сторонники изоляции Беларуси. Однако настоящий режим не представляет Беларусь - и играть по его правилам нельзя. У режима абсолютно другие цели.

В настоящей европейской политики Литва пользуется хорошей репутацией принципиального защитника человеческих ценностей, демократичных свобод, а не государства, зацикленного на исключительно экономических и прагматичных подходах.

Ключевой вопрос для нас - независимость Беларуси, которая сегодня находится в двойной опасности: и со стороны режима, и со стороны Кремля. Мы готовы доказательно опровергнуть ошибочные представления о Лукашенко, который якобы является гарантом независимости Беларуси. На самом деле Лукашенко, который полностью зависит от власти РФ, - гарант потери Беларусью независимости. <...>

Лукашенко не борется за суверенитет Беларуси, его волнует лишь суверенитет собственной власти. Его единственная цель - создание комфортного для него и его режима уровня зависимости.

Диктатор сам все понимает, поэтому активно действует через свой дипломатический корпус и службы безопасности на Западе, особенно в Литве. <...> Делается это для того, чтобы убедить демократичную среду в том, что нет альтернативы персональному государству Лукашенко. <...>

Альтернатива есть: независимая, демократичная Республика Беларусь, которую антибелорусские силы намерились убрать с карты Европы. Наше обращение продиктовано, в первую очередь, этим: небезопасной перспективой перехода территории Беларуси под юриспруденцию Москвы, что небезопасно не только для нас, но и для Литвы. Можем посоветовать Вам одно: очень внимательно следите за тем, кто и как будет давать вам советы по белорусским вопросам - в том числе насчет Островца. Мы хотим, чтобы вы не тратили времени, не ошибались, не подорвали Ваш собственный авторитет в Европе и Беларуси.

<...> Режимы временные, а народы - нет, и они никогда не забудут совместной борьбы и помощи друг другу.

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