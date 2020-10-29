В мае этого года Маргарита в своем инстаграмме опубликовала пост, в котором отказалась поддерживать действующую власть в Беларуси.
"Я написала этот пост и думаю: будь что будет. Приедут сейчас за мной, заберут. Вы же знаете, что у нас всех людей забирают в тюрьму, если ты против власти", - делится своими впечатлениями певица. Но к ее удивлению, поддержка пришла не только от ее поклонников, но и от простых белорусов.
Однако не менее важных шаг в своей карьере Маргарита совершила немного раньше, в марте - она ушла из Большого театра Беларуси.
"У нас совершенно советская власть: и в театрах, и везде. Мне не нравилась эта система, и я не хотела в ней быть. Я езжу в другие театры по всему миру, я приезжала в ваш театр (Национальный театр оперы и балета, - Ред.), я видела, что у вас нет такого подхода ко всему, как есть у нас. Я с этим не соглашалась на протяжении четырех лет, мне просто это было неприятно, - говорит она. - Я пыталась что-то делать, но поняла, что система настолько укоренилась, что я ее одно не сдвину. И я решила уйти, потому что я не хочу быть в этой системе".
Сейчас Маргарита выступает на литовской оперной сцене, всячески поддерживает белорусский народ, который борется за перемены. Один из жестов поддержки - сегодняшний концерт солидарности "Жыве Беларусь" в Вильнюсе, в котором примет участие сама певица, а также ее литовские коллеги.
Сегодня в Вильнюсе состоится концерт солидарности #ЖывеБеларусь с участием Маргариты Левчук и литовского пианиста Юстаса Чепониса.
Свое выступление сегодня Маргарита решила посвятить всем смелым и свободным музыкантам Беларуси и в особенности свои коллегам, уволенным вчера из Большого театра Беларуси (дирижер Андрей Галанов, солист Илья Сильчуков, артисты оркестра Регина Саркисова, Алла Джиган и Александра Потёмина).
Прямая трансляция концерта в 19.00 будет доступна на официальном youtube-канале Маргариты и на сайте Delfi:
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